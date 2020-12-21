Güzel Sanatlar Fakültesi profesörü internet üzerinden erkek kardeşine kız istedi
İnternet ortamındaki kız isteme merasiminin ardından İzmir'de bulunan Tuncay Yılmaz ve kız arkadaşı Hale Bitik'in nişan yüzüklerini ise akrabaları taktı.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, internet üzerinden erkek kardeşine kız istedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarını gözeten Prof. Dr. Yılmaz, erkek kardeşi Tuncay Yılmaz'ın İzmir'de yaşayan kız arkadaşı Hale Bitik'i ailesinden istemek için videokonferans yöntemini kullandı. İnternet üzerinden Ordu, İzmir, Ankara, Samsun, Muğla ve Manisa'dan bağlanan aile bireyleri, sanal ortamda "kız isteme" ritüelini gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'ın kardeşine istediği Hale Bitik'in ailesi de olur verince, tüm katılımcılar alkışlarla sevinçlerini gösterdi. İnternet ortamındaki kız isteme merasiminin ardından İzmir'de bulunan Tuncay Yılmaz ve kız arkadaşı Hale Bitik'in nişan yüzüklerini ise akrabaları taktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.