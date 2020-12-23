Türkiye AİHM Kararlarına Uymak Zorunda Mı? AİHM Kararları Bağlayıcı Mı? 2017 yılında ilk kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınan Selahattin Demirtaş davasından dün nihai karar çıktı. Mahkemenin eski HDP Genel Başkanı Demirtaş üzerine verdiği karardan sonra, Türkiye’nin karara uymak zorunda olup olmadığı merak konusu oldu.

Selahattin Demirtaş davasına yönelik Türkiye’nin atacağı adımlar merak ediliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin taraflarından biri olan Türkiye’nin alınan karara uymak zorunda olup olmadığı dün kararın açıklanmasından bu yana en çok merak edilen konulardan biri oldu. Vatandaşlar Selahattin Demirtaş davasından çıkan sonucu ve kararların Türkiye üzerindeki bağlayıcı etkisini araştırıyor.