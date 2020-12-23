Türkiye AİHM Kararlarına Uymak Zorunda Mı? AİHM Kararları Bağlayıcı Mı?
Türkiye’de birçok vatandaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olup olmadığını merak etmeye başladı. Mahkemenin dün aldığı Selahattin Demirtaş kararı üzerine kararın bağlayıcılığı tartışma konusu haline geldi. Vatandaşlar AİHM kararlarının bağlayıcılığı hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin karara uyup uymama zorunluğu merak konusu oldu.
Türkiye AİHM Kararlarına Uymak Zorunda Mı? AİHM Kararları Bağlayıcı Mı? 2017 yılında ilk kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınan Selahattin Demirtaş davasından dün nihai karar çıktı. Mahkemenin eski HDP Genel Başkanı Demirtaş üzerine verdiği karardan sonra, Türkiye’nin karara uymak zorunda olup olmadığı merak konusu oldu.
Selahattin Demirtaş davasına yönelik Türkiye’nin atacağı adımlar merak ediliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin taraflarından biri olan Türkiye’nin alınan karara uymak zorunda olup olmadığı dün kararın açıklanmasından bu yana en çok merak edilen konulardan biri oldu. Vatandaşlar Selahattin Demirtaş davasından çıkan sonucu ve kararların Türkiye üzerindeki bağlayıcı etkisini araştırıyor.
23 Ara 2020 - 15:35 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.