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- 23 Ara 2020 - 16:53 G: 23 Ara 2020 - 17:11

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir İsim Katılacak Ki, Görenler Şok Olacak! O Karakter Diziyi Değiştirmeye Mi Geliyor?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Uyanış Büyük Selçuklu yeni oyuncu transferleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisine Yasak Elma dizisinde transfer yapılacağı açıklandı. Transfer olacak oyuncu ise merak konusu oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir İsim Katılacak Ki, Görenler Şok Olacak! O Karakter Diziyi Değiştirmeye Mi Geliyor? Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her hafta ekrana gelen yeni bölümleri ile büyük beğeni topluyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyicinin takdirini kazanan yapıma son zamanlarda yeni isimler transfer olmaya başladı. Diziye yeni bir kadın oyuncu transferi yapılacağı da açıklandı.

Yasak Elma dizisinden yapılacak transfer ile ilgili ayrıntılar ise izleyenler tarafından merak edildi. Hangi ünlü oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol almaya başlayacağı araştırılmaya devam ediyor.

23 Ara 2020 - 16:53 - Dizi Haberleri

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