Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir İsim Katılacak Ki, Görenler Şok Olacak! O Karakter Diziyi Değiştirmeye Mi Geliyor? Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her hafta ekrana gelen yeni bölümleri ile büyük beğeni topluyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyicinin takdirini kazanan yapıma son zamanlarda yeni isimler transfer olmaya başladı. Diziye yeni bir kadın oyuncu transferi yapılacağı da açıklandı.

Yasak Elma dizisinden yapılacak transfer ile ilgili ayrıntılar ise izleyenler tarafından merak edildi. Hangi ünlü oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol almaya başlayacağı araştırılmaya devam ediyor.