Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Ara 2020 - 20:45 G: 23 Ara 2020 - 20:46

23 Aralık 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız" "Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı"

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 192 oldu, 259 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610, vefat sayısı 18 bin 861, ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı."

23 Ara 2020 - 20:45 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hercai Günü Değişti Mi? Hercai Yeni Bölüm Hangi Günler Yayınlanıyor? mask
Hercai Günü Değişti Mi? Hercai Yeni Bölüm Hangi Günler Yayınlanıyor?
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir İsim Katılacak Ki, Görenler Şok Olacak! O Karakter Diziyi Değiştirmeye Mi Geliyor? mask
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisine Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir İsim Katılacak Ki, Görenler Şok Olacak! O Karakter Diziyi Değiştirmeye Mi Geliyor?
Tamer Karadağlı'nın Son Hali Şok Etti! Yeni Dizisi İçin Hazırlıklara Başlayan Karadağlı'nın Eski Halinden Eser Kalmadı! mask
Tamer Karadağlı'nın Son Hali Şok Etti! Yeni Dizisi İçin Hazırlıklara Başlayan Karadağlı'nın Eski Halinden Eser Kalmadı!
Demet Akalın 'Geçinemiyorum' Dedi, Alışveriş Merkezinde Görüntülendi! Yaptığı Alışveriş Ağızları Açık Bıraktı! mask
Demet Akalın 'Geçinemiyorum' Dedi, Alışveriş Merkezinde Görüntülendi! Yaptığı Alışveriş Ağızları Açık Bıraktı!
Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Sahne Milyonları Şaşkına Çevirdi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Yorumlar Olay Oldu... mask
Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Sahne Milyonları Şaşkına Çevirdi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Yorumlar Olay Oldu...
Survivor 2021 Öykü Çelik Kimdir? Öykü Çelik Mesleği Ne? Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi? mask
Survivor 2021 Öykü Çelik Kimdir? Öykü Çelik Mesleği Ne? Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL