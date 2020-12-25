Yapılandırmada Son Hafta! SGK Prim Borcu Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ne Zaman?
Prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili yeni düzenlemenin gelmesinden sonra konu hakkında ayrıntılar merak edildi. Prim borcu olan vatandaşlar yapılandırma kapsamına giren borçların hangileri olduğunu be hangi döneme ait olması gerektiğini, yapılandırma başvurularının ne zamana kadar nereye yapılması gerektiğini ve ilk ödeme taksitinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.
Yapılandırmada Son Hafta! SGK Prim Borcu Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ne Zaman? Yapılandırmada son haftanın gelmesi ile konu ile ilgili ayrıtılar daha çok araştırılmaya başlandı. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar ayrıntılar için araştırma yapmaya devam ediyor. Prim borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konu hangi borçların yapılandırma kapsamına girdiği, yapılandırmaya tabi tutulan borçların hangi döneme ait olması gerektiği oluyor.
Yapılandırma kapsamına gire borçların 2020 ağustos ayı ya da öncesine ait olması gerekiyor. 17 kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk edilmiş ancak ödenmemiş borçlar yapılandırma kapsamına girebilecek. Sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borçları, işsizlik sigortası prim borçları, idari para cezaları, iş kazası ya da meslek hastalığından kaynaklı rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıktan doğan alacaklar ve Bağkur sigortalılarının durdurdukları hizmet sürelerinden kaynaklı doğan alacaklar yapılandırma kapsamında yer alıyor.
25 Ara 2020 - 16:09 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.