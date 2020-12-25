Yapılandırmada Son Hafta! SGK Prim Borcu Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ne Zaman? Yapılandırmada son haftanın gelmesi ile konu ile ilgili ayrıtılar daha çok araştırılmaya başlandı. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar ayrıntılar için araştırma yapmaya devam ediyor. Prim borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konu hangi borçların yapılandırma kapsamına girdiği, yapılandırmaya tabi tutulan borçların hangi döneme ait olması gerektiği oluyor.

Yapılandırma kapsamına gire borçların 2020 ağustos ayı ya da öncesine ait olması gerekiyor. 17 kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk edilmiş ancak ödenmemiş borçlar yapılandırma kapsamına girebilecek. Sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası prim borçları, işsizlik sigortası prim borçları, idari para cezaları, iş kazası ya da meslek hastalığından kaynaklı rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıktan doğan alacaklar ve Bağkur sigortalılarının durdurdukları hizmet sürelerinden kaynaklı doğan alacaklar yapılandırma kapsamında yer alıyor.