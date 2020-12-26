Kırmızı Oda Kumru Kim, Hikayesi ve Hastalığı Nedir? Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz Kimdir, Kaç Yaşında?
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda dün akşam ekrana gelen bölümü ile yine sosyal medyada gündem oldu. Her hafta anlattığı hikayelerle izleyiciyi ekrana çeken dizinin dün akşam ekrana gelen 17. bölümde yaşananlar ile yine sosyal medyada gündem oldu.
Kırmızı Oda Kumru Kim, Hikayesi ve Hastalığı Nedir? Kırmızı Oda'nın Kumru'su Aslıhan Gürbüz Kimdir, Kaç Yaşında? Dizinin dün akşam yayınlanan bölümüne Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru karakteri ekrana damgasını vurdu. İzleyenler Kumru karakterinin hikayesini ve karaktere hayat veren Aslıhan Gürbüz’ün kim olduğunu araştırmaya başladı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanarak ekrana gelen Kırmızı Oda dizisi her hafta çarpıcı bölümleri ile sevenleri ile buluşuyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana reytinglerde zirveyi kimseye bırakmayan başarılı yapımda Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral ve Burak Sevinç gibi oyuncular rol alıyor.
26 Ara 2020 - 16:00 - Biyografi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.