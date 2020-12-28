Bir Döneme Damga Vuran Güzel Şimdi Tanınmaz Halde! Hayat Bilgisi’nin “Barbie Gamze’si” İpek Erdem Değişimi ile Şok Geçirtti!... 2003 – 2006 yılları arasında ekranları kasıp kavuran Hayat Bilgisi dizisi oyuncularından “Barbie Gamze” İpek Erdem, geçirdiği şok değişim ile görenleri şaşkına çevirdi. Görenlerin gözlerine inanamadıkları değişim aşama aşama gerçekleşirken, 36 yaşındaki güzel oyuncu yeni imajı ile hayranlarını büyük şoka uğrattı.

Herkesin uzun sarı saçları ile hatırladığı Barbi Gamze ilk olarak saçlarını 3 numaraya vurdu. Bununla da yetinmeyen güzel oyuncu saçlarını mora boyatarak resmen farklı birisi haline geldi. Değişimi herkesi şaşırtan güzel oyuncu ise, saçları ile ilgili önemli itiraflarda bulundu.

“Sarışın Olmayı Seviyordum”

Çıktığı içsel yolculuk ile hatırladığımız İpek Erdem’den bambaşka bir karakterle karşımıza çıkan güzel oyuncu, saçları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdem yaptığı açıklamada, “Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı. Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir “Barbi” olmuştum ifadelerini kullanmıştı.

Barbie olmaktan keyif aldığını da ifade eden Erdem, ustası Perran Kutman’a da göndermede bulunduğu açıklamasında, “Bittikten sonra da uzun bir süre uzaklaşmaya çalıştım ne yalan söyleyeyim. Ama uzun zamandır sarışın olmayı seviyor ve ülkeye “Barbi” lakabıyla çok da güzel, nahif, öğretici. Hele ki ustam, hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum.” ifadelerini kullanmıştı.