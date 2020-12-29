Sefirin Kızı Dizisinde Büyük Yüzleşme! Tüm Birikmiş Bir Anda 0’a İndi! Sonuçları Çok Ağır Olacak, İzleyenler Artık Sonunu Kestiremiyor!
Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı, geniş kitleler tarafından yoğun bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Engin Akyürek, Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan ve Cemre Öktem gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Bunun yanı sıra dizinin yayınlanan son bölümünde Sahra ve Nare arasında ki yüzleşme, tüm dikkatleri üzerlerine çekti…
Pazartesi akşamlarının en güçlü yapımları arasında yer alan ve reyting rekoru kıran Sefirin Kızı, yayınlanan bölümüyle beraber büyük bir ilgi gördü. Dizide meydana gelen olaylar ise izleyici kitlesi üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Milyonlarca kişi Sahra ve Nare arasında geçen yüzleşmeyi, şok içerisinde izledi. Nare’nin dile getirdiği o sözler ise geceye damga vurdu. Bunun yanı sıra Sahra hakkında ortaya çıkan gerçek, izleyici kitlesini büyük bir şokun içerisine soktu. Dizinin yayınlanan bölümüyle beraber milyonlarca kişi sonunun nereye gittiğini düşünmeye başladı.
Star TV’de yayınlanan Sefirin Kızı, yayınlanan son bölümüyle beraber izleyici kitlesi üzerinde şok üstüne şok yarattı. Sahra ve Nare’nin yüzleşmesi üzerine ortaya çıkan gerçekler, her şeyi yerle bir etti. Nare’nin Sahra’ya söylediği sözler ise geceye adeta damga vurdu. En can alıcı sahnelerden birisi olan Sahra ve Nare’nin konuşması, beraberinde gerçekleri de bir bir gün yüzüne çıkardı. Bunun yanı sıra Nare’nin Gediz hakkında söylediği o kelime, her şeyi yerle bir etti. İzleyici kitlesi o cümle karşısında sosyal medya da birçok paylaşımda bulundu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.