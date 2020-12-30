Esra Erol'da Akıllara Durgunluk Veren Olay! Kıbrıs'ta Eğitimdeyim Dedi, Antalya'da Olduğu Ortaya Çıktı! O Günden Sonra Tek Bir Haber Alınamıyor!

Esra Erol, yayınlanan son bölümde Fulya Fazilet Kanat’ın arandığını dile getirdi. Bunun yanı sıra 27 Kasım’da Fulya’nın kuzeni Seren’in tüm gerçekleri dayısına anlatmasının ardından Fulya Fazilet’in aylardır kaldığı halasının evini terk ederek kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Babası Ahmet Bey hem savcılığa dilekçe verdi hem de polis karakoluna kayıp ilanında bulundu. Kızının bulunması için bir şeylerin yapılmasını isteyen Ahmet Bey, son çare Esra Erol’a başvurdu. Milyonlarca kişi bu olay karşısında büyük bir şok yaşadı. Konu hakkında detaylı bir bilgi arayışı içerisine giren izleyici kitlesi, Fulya Fazilet’in nerede olduğunu merak etmeye başladı.

26 yaşında olan Fulya Fazilet Kanat, Kıbrıs’ta Mimarlık eğitimi alıyordu. Son sınıf öğrencisi olan Fulya babasına, pandemi sürecinde de eğitiminin devam ettiğini ve Kıbrıs’ta olduğunu dile getirdi. Ahmet Bey kızının Kıbrıs’ta olduğunu biliyorken, yeğeni Seren’in Fulya’nın Antalya’da olduğunu dile getirmesi üzerine tüm gerçekler ortaya çıktı. Babasından gizli Antalya’da halasının evinde kalan Fulya’dan uzun süre haber alınamayınca, kuzeni Seren her şeyi bir bir dayısına anlattı. Ahmet Bey kızını bulmak için büyük bir arayış içerisine girerek Esra Erol’a başvuruda bulundu.