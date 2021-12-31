Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi ne zaman? Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango tarafından yeni yıl ikramiyesinin 100 milyon lira olarak açıklanması, biletlere olan ilginin artmasına yol açtı. Büyük ikramiyenin yeni sahibini bulacağı Milli Piyango yılbaşı çekilişinin yapılacağı saat için geri sayıma başlayan milyonlar, şanslı numaraların kendi biletlerine vurduğunu görmek için sabırsızlıkla çekiliş saatini bekliyor.

2022 Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesi Ne Kadar?

Bu yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişinde toplam 670,760,000 TL ikramiye dağıtacak. Yeni yılın büyük ikramiyesi ise 120 milyon TL olarak açıklanırken, bu gece şanslı bilet ikramiyesi ile buluşacak.

Milli Piyango Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım devam ederken, satın aldığı bilete büyük ikramiye vurma olasılığı tüm Türkiye’yi heyecanlandırmaya devam ediyor.

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeye talip olmak için alınan biletlerin fiyatları ise 30 TL’den başlıyor ve 120 TL’ye kadar uzanıyor. Yılbaşı çekilişi için tam bilet alan vatandaşlarımız Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Saat Kaçta Başlayacak?

2022 yılının ilk talihlisinin belirleneceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi, bugün saat 23:00’de canlı yayınla yapılacak. Tüm Türkiye TRT, Kanal D ve TTV8 üzerinden canlı yayınla yapılan çekilişi takip edebilecek.