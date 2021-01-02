Esra Erol’da Esrarengiz Kayboluş! Canlı Yayına Çıktı, Tüm Okları Babasına Çevirdi! Babası Kızını Bilerek Mi Kaybetti?

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’un yayınlanan bölümünde yeni bir gelişme ortaya çıkmıştı. Ahmet Kanat, kaybolan kızı Fulya Fazilet Kanat’ı bulmak için Esra Erol’a katılmıştı. Kızının Kıbrıs’ta eğitimine devam ettiğini bilen Ahmet Bey, 27 Kasım’da yeğeni Seren’in her şeyi anlatmasıyla gerçekleri öğrenmişti. Kızının aslında Kıbrıs’ta olmadığını, uzun süredir Antalya’da olduğunu öğrenen baba, kızından haber alamamıştı. Bu durumun ardından Esra Erol’dan kızını bulması için yardım istemişti.

26 yaşında olan Fulya Fazilet Kanat, Kıbrıs’ta Mimarlık bölümünde, son sınıf öğrencisi olduğu açıklandı. Bununla beraber babasına, pandemi sürecinde eğitiminin yüz yüze olduğunu söyleyen Fulya, Kıbrıs’a gideceğini dile getirmiş. Ahmet Bey’in yeğeni Seren ise Fulya’dan haber alınamayınca dayısına her şeyi anlatmış ve Fulya’nın Antalya’da kaybolduğunu dile getirmiş. Bunun yanı sıra babasının haberi olmadan halasında kalan Fulya, uzun bir süre önce oradan da ayrılarak, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Fulya Fazilet Kanat hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı.