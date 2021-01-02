Müge Anlı ’da Skandal Üzerine Skandal! Önce Çocuklarını Terk Etti, Sonra Utanmadan Aramaya Kalktı! Seyirciler Onun Yerine Utandı…
ATV ekranlarının en başarılı yapımları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hemen hemen her bölümünde yeni bir olayı açıklığa kavuşturan Müge Anlı, izleyici kitlesinin gönüllerini fetih etmiş durumda. Bunun yanı sıra Müge Anlı’nın yeni bölümünde büyük bir skandal yaşandı. Önce çocuklarını terk etti, sonra utanmadan aramaya kalktı. İşte tüm detaylar…
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir gelişme gündeme geldi. Milyonlarca kişi bu olayla beraber büyük bir şok yaşadı. Akıllara durgunluk veren bu olayı görenler, “Bu kadar da olmaz ama! Nasıl bir yüzsüzlük bu!” sözlerini dile getirdi. Hakan Bey önce çocuklarını terk etti, ardından yeniden aramak için Müge Anlı ’ya başvurdu. Bu sahnelerle beraber seyirci kitlesi çocuklar için gözyaşlarına hakim olamadı. Olayın detayları ise büyük bir merak konusu oldu.
Çocuklarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Hakan Küçükboğa’nın anlattığı olay karşısında izleyici kitlesi büyük bir şok yaşadı. 2003 yılında Mersin’de bir semt pazarına çocuklarını bırakıp giden Hakan Bey, tüm dikkatleri üzerine çekti. Çocuklarının bulunması için Müge Anlı ‘ya başvuran adam, akıllara adeta durgunluk getirdi. Kaybolduğunda henüz çok küçük olan çocukların nerede olduğunun bilinmemesiyle beraber, herkes çocukların bulunup bulunmayacağını merak ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.