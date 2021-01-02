Müge Anlı ’da Skandal Üzerine Skandal! Önce Çocuklarını Terk Etti, Sonra Utanmadan Aramaya Kalktı! Seyirciler Onun Yerine Utandı…

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir gelişme gündeme geldi. Milyonlarca kişi bu olayla beraber büyük bir şok yaşadı. Akıllara durgunluk veren bu olayı görenler, “Bu kadar da olmaz ama! Nasıl bir yüzsüzlük bu!” sözlerini dile getirdi. Hakan Bey önce çocuklarını terk etti, ardından yeniden aramak için Müge Anlı ’ya başvurdu. Bu sahnelerle beraber seyirci kitlesi çocuklar için gözyaşlarına hakim olamadı. Olayın detayları ise büyük bir merak konusu oldu.

Çocuklarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Hakan Küçükboğa’nın anlattığı olay karşısında izleyici kitlesi büyük bir şok yaşadı. 2003 yılında Mersin’de bir semt pazarına çocuklarını bırakıp giden Hakan Bey, tüm dikkatleri üzerine çekti. Çocuklarının bulunması için Müge Anlı ‘ya başvuran adam, akıllara adeta durgunluk getirdi. Kaybolduğunda henüz çok küçük olan çocukların nerede olduğunun bilinmemesiyle beraber, herkes çocukların bulunup bulunmayacağını merak ediyor.