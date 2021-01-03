Elektrik Aboneliği Açtırma Ücreti 2021 – Nasıl Açılır?

İkametgah adresini değiştiren vatandaşların, bu adres değişikliğini yaptığında bazı yasal zorunlulukları da yerine getirmesi gerekiyor. Buna göre vatandaşlar adres değişikliği sırasında, bazı işlemleri halletmek adına çeşitli kurumlara gerekli belgeleri sunması gerekiyor. Buna göre, ikametgah adresinde değişiklik yapan kişilerin, öncelikli olarak yapıdaki elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini üzerine alması gerekiyor. Bunun için de her şehirde benzer uygulamalar yapılsa da bazı aşamalar şehirden şehre ya da kurumdan kuruma değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca ikametgah adresinin taşındığı konutun sıfır olması durumunda da bu işlemlerde ve belgelerde değişiklikler meydana gelebiliyor.

Bu kapsamda vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de elektrik aboneliğinin nasıl açtırılacağı, gerekli depozito bedelleri ve gerekeli evraklar olarak karşımıza çıkıyor. Bi konuta taşınırken herkes ilk olarak temizlik, eşya taşıma gibi işlere koyulur. Bunlar fiziki olarak ne kadar gerekli ise abonelik işlemlerinin halledilmesi de elzem bir konu olarak vatandaşların karşısına çıkıyor. Bu gibi işlemlerde aboneliği üzerine almayan vatandaşlar, kaçak kullanımla karşı karşıya kalabiliyor ve buna göre kişiye çeşitli cezalar uygulanabiliyor. Eğer bir yapının elektrik sayacı, önceki oturan vatandaş aboneliğini iptal ettirmişse, mühürlü oluyor. Bu mührü kırmanın da idari cezaları bulunuyor Bu yüzden vatandaşların, öncelikli olarak abonelikleri açtırması ve üzerine alması gerekiyor.

Yapı Sıfır ise İstenen Belgeler

Buna göre sıfır bir yapıda elektrik aboneliğini üzerine almak isteyen vatandaşların çeşitli belgeler sunması gerekiyor. Buna göre ikametgahın aldırıldığı adrese ait elektrik aboneliği işlemleri için gereken evraklar şöyle:

· Kimlik, ehliyet ya da pasaport

· Kiracı ise kira sözleşmesi

· Mülk sahibi ise tapu ya da ikametgah belgesi

· İskan belgesi

· Onaylanmış elektrik projesi

· DASK (zorunlu deprem sigortası) belgesi ve mülk sahibinin kimlik numarası

Yapı Sıfır Değilse İstenen Belgeler

Eğer binanın elektrik tesisatı varsa ve daha önce kullanıma açılmışsa, adres değişikliğinde bu aboneliği vatandaşların kendi üzerine almasının oldukça kolay yolları bulunuyor. Bu kapsamda isteyen vatandaşlar ilgili elektrik dağıtım kurumuna giderek gereken belgeleri ibraz edebiliyor isteyen vatandaşlar bu işlemleri online olarak yapabiliyor. Buna göre sıfır olmayan yapılarda daha önce elektrik tesisatı kullanılmışsa, abonelik işlemleri için gereken belgeler şöyle:

· Kimlik, ehliyet ya da pasaport

· Kira sözleşmesi, tapu ya da ikametgah belgesi

· Yapıya ait elektrik tesisat numarası

· DASK belgesi ve kimlik sahibinin kimlik numarası

· Depozito bedelinin geri ödenmesine ilişkin IBAN numarası

Depozito Bedeli Ne Kadar?

Elektrik aboneliği açtırmak isteyen vatandaşların, tıpkı doğalgaz ve su abonelik işlemlerinde olduğu gibi belli bir depozito bedeli ödemesi gerekiyor. Buna göre elektrik aboneliğinde ilgili kurum KW başına 33 TL talep ediyor. Depozito bedelleri vatandaşlardan geçici olarak alınıyor ve abonelik iptalinde borç kaldıysa bu bedelden kesiliyor, kalan miktar vatandaşların hesabına geri yatırılıyor.