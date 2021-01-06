Yasak Elma dizisine yeni kötü karakter geliyor! Nilperi Şahinkaya kimdir, hangi rolde oynayacak?

Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yasak Elma dizisi, kadrosunu güçlendirecek önemli bir adım atarak izleyicilerini büyük sürpriz yaşattı. Yaşadığı yaprak dökümü sebebi ile final yapabileceği bile konuşulan dizide yeni yüzler senaryoya katılmaya devam ederken, seçilen isimler izleyicinin beğenisini kazanıyor. Dizinin yayınlanan 93. bölüm fragmanı sonrasında MEDYAPIM tarafından katılacağı açıklanan Nilperi Şahinkaya ile kötü kadın kontenjanı artarken, Yasak Elma kadınlarının başına yeni dertler açılıyor.

“Cansu ile Tanışmaya Hazır Mısınız?”

Yasak Elma’nın yapımcısı MEDYAPIM yeni oyuncuyu sosyal medyadan duyurarak tüm dikkatleri diziye çekti. Ekranların sevilen dizisinin yapımcı şirketi yaptığı açıklamada, “Size bir sürprizimiz var! Nilperi Şahinkaya Yasal Elma kadrosunda! Cansu ile tanışmaya hazır mısınız?” ifadelerini kullanarak yeni transferi müjdeledi.

Nilperi Şahinkaya’nın Yasak Elma dizisinde “Cansu” karakterine hayat vereceği öğrenilirken, karakterin rolü ile ilgili ayrıntılar da netleşiyor. Yasak Elma dengeleri değiştireceği konuşulan yeni ismin kötü bir karakter olduğu ve Cansu’nun Hasan Ali’nin ölen eşi Filiz’in yeğeni olarak diziye dahil olacağı belirtildi. İddiaya göre ise Cansu, Şahika ile Ender tarafından pavyondan bulunup çıkartılacak!

Yasak Elma kadrosunda Cansu karakterine hayat verecek olan Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 yılında Dakar’da dünyaya geldi. 32 yaşındaki güzel oyuncu Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nden mezun oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Şahinkaya, sevilen dizi ve TV şovlarında boy gösterdi.