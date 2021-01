Uğur Akkuş’tan Ebru Şallı’ya büyük jest: Çıta arşa çıktı, gökyüzünde dalgalanıyor! Daha iyisi henüz yapılmadı! Ebru Şallı’nın Adı Bakın Nerede?

Ebru Şallı’nın işadamı olan eşi Uğur Akkuş, jestte sınır tanımıyor! Yaptığı jestlerle romantizm çıtasını resmen arşa çıkaran 40 yaşındaki işadamı, bu kez mecazi değil gerçekten romantizmi gökyüzüne taşıdı. Jesti görenler bu kadarına da pes derken, Ebru Şallı’nın kadın hayranlarının ağzı açık kaldı.

AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, 43 yaşındaki eşi eski manken Ebru Şallı için jestleri peş peşe diziyor. Ünlü çift birkaç gün kalacakları Miami’ye gittiler. Uğur Akkuş ise bu fırsatı iyi değerlendirdi ve yeni jestini patlattı! Jesti gören herkesin romantizm karşısında dili tutuldu.

Aşkını Gökyüzüne Yazdı!

Uğur Akkuş Miami’de özel bir uçak kiralarken, uçağın kuyruğuna yazdırdığı yazı ile görenleri resmen ağlattı. Akkuş uçağın kuyruğuna, “Ebru Şallı – You are the most beutiful woman. I love you” yazdırdı. Türkçeye, “Ebru Şallı, dünyanın en güzel kadınısın. Seni Seviyorum.” şeklinde çevrilen sürpriz ise ağızları açık bıraktı.

Uğur Akkuş Kimdir?

Eski manken Ebru Şallı ile evli olan Uğur Akkuş, 1984 yılında Mardin’de dünyaya geldi. Duisburg-Essen Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde eğitim gören 40 yaşındaki işadamı, AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 2019 yılında Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlenmiş, çiftin evliliği halen devam etmektedir.