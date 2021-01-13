Bige Önal, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hakkında İlk Kez Konuştu! Erçel ve Bürsin Sevgili mi Sorusunun Yanıtı En Yakın Arkadaşları Cevap Verdi! “Çok Yakıştırıyorum!”

Sosyal medya gündeminden düşmeyen ikili, haklarında birçok iddia ortaya atılıyor. Sürekli yan yana olan ikili, aşk mı yaşıyor sorularını da beraberinde getiriyor. Kısa sürede ekranların en sevilen partnerleri olarak gündeme damga vuran ikili, kendileri hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmayı tercih ediyor. Cumartesi yayın öncesinde yaptıkları sık sık sosyal medyada görülürken kendilerine sorulan sorulara cevap vermeye devam ediyor ikili.

Canlı yayın sırasında hayranlarının sorduğu sorulara cevap veren ikili, ilişki sorularını görmemezlikten gelse de gülmeden yapamıyorlar. Arkadaşlık ve partnerlik ilişkilerini aynı anda yürüten Bürsin ve Erçel, hayranlarına samimi cevaplar veriyor. Sık sık sette eğlenceli vakit geçirdiklerini sosyal medyada sorulan sorularda cevaplıyor.