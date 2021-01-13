Bige Önal, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hakkında İlk Kez Konuştu! Erçel ve Bürsin Sevgili mi Sorusunun Yanıtı En Yakın Arkadaşları Cevap Verdi! “Çok Yakıştırıyorum!”
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin başrollerini paylaşan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. İlk defa yan yana gelen ikilinin hem popülerliği arttı hem de çok sevilen partner oldular. Hayranları tarafından sık sık dile getirilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi, aralarındaki mesafeyi biraz daha yakınlaştırmaya başladı.
Sosyal medya gündeminden düşmeyen ikili, haklarında birçok iddia ortaya atılıyor. Sürekli yan yana olan ikili, aşk mı yaşıyor sorularını da beraberinde getiriyor. Kısa sürede ekranların en sevilen partnerleri olarak gündeme damga vuran ikili, kendileri hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmayı tercih ediyor. Cumartesi yayın öncesinde yaptıkları sık sık sosyal medyada görülürken kendilerine sorulan sorulara cevap vermeye devam ediyor ikili.
Canlı yayın sırasında hayranlarının sorduğu sorulara cevap veren ikili, ilişki sorularını görmemezlikten gelse de gülmeden yapamıyorlar. Arkadaşlık ve partnerlik ilişkilerini aynı anda yürüten Bürsin ve Erçel, hayranlarına samimi cevaplar veriyor. Sık sık sette eğlenceli vakit geçirdiklerini sosyal medyada sorulan sorularda cevaplıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.