Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Oca 2021 - 18:17 G: 13 Oca 2021 - 18:36

Bige Önal, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hakkında İlk Kez Konuştu! Erçel ve Bürsin Sevgili mi Sorusunun Yanıtı En Yakın Arkadaşları Cevap Verdi! “Çok Yakıştırıyorum!”

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin başrollerini paylaşan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. İlk defa yan yana gelen ikilinin hem popülerliği arttı hem de çok sevilen partner oldular. Hayranları tarafından sık sık dile getirilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikilisi, aralarındaki mesafeyi biraz daha yakınlaştırmaya başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medya gündeminden düşmeyen ikili, haklarında birçok iddia ortaya atılıyor. Sürekli yan yana olan ikili, aşk mı yaşıyor sorularını da beraberinde getiriyor. Kısa sürede ekranların en sevilen partnerleri olarak gündeme damga vuran ikili, kendileri hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmayı tercih ediyor. Cumartesi yayın öncesinde yaptıkları sık sık sosyal medyada görülürken kendilerine sorulan sorulara cevap vermeye devam ediyor ikili.

Canlı yayın sırasında hayranlarının sorduğu sorulara cevap veren ikili, ilişki sorularını görmemezlikten gelse de gülmeden yapamıyorlar. Arkadaşlık ve partnerlik ilişkilerini aynı anda yürüten Bürsin ve Erçel, hayranlarına samimi cevaplar veriyor. Sık sık sette eğlenceli vakit geçirdiklerini sosyal medyada sorulan sorularda cevaplıyor.

13 Oca 2021 - 18:17 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel Estetik Güzeli Çıkınca Ortalık Karıştı! Sosyal Medya Tepki Üzerine Tepki Gösterdi! “Benimde Param Olsa Bende Böyle Güzel Olurum” mask
Hande Erçel Estetik Güzeli Çıkınca Ortalık Karıştı! Sosyal Medya Tepki Üzerine Tepki Gösterdi! “Benimde Param Olsa Bende Böyle Güzel Olurum”
Kenan İmirzalıoğlu O İstek Karşısında Buz Kesti! Yarışmacı Öyle Bir Şey İstedi Ki… Seyirciler “Yok Artık!” Dedi! mask
Kenan İmirzalıoğlu O İstek Karşısında Buz Kesti! Yarışmacı Öyle Bir Şey İstedi Ki… Seyirciler “Yok Artık!” Dedi!
Hande Erçel Paraya Para Demeyecek! Eğer Bu Olursa Türkiye'nin En Zenginler Listesinde İlk Üçte! Tam Bir Servet... mask
Hande Erçel Paraya Para Demeyecek! Eğer Bu Olursa Türkiye'nin En Zenginler Listesinde İlk Üçte! Tam Bir Servet...
Acun Ilıcalı Yaptı Yine Babalığını! Survivordan Çıkan O Yarışmacının Elinden Tuttu, Hayat Verdi! “Helal Olsun Acun Ilıcalı” mask
Acun Ilıcalı Yaptı Yine Babalığını! Survivordan Çıkan O Yarışmacının Elinden Tuttu, Hayat Verdi! “Helal Olsun Acun Ilıcalı”
Kıvırcık Ali Kimdir?, Kaç Yaşında Ölmüştür? Neden Ölmüştür? İşte Kıvırcık Ali ile İlgili Tüm Detaylar mask
Kıvırcık Ali Kimdir?, Kaç Yaşında Ölmüştür? Neden Ölmüştür? İşte Kıvırcık Ali ile İlgili Tüm Detaylar
Survivor İlayda Gönüllüler Takımına Resti Çekti! Pişman Olduk Diyenlere Karşı Cevabını Verdi! "İlayda Şampiyon Olacak!" mask
Survivor İlayda Gönüllüler Takımına Resti Çekti! Pişman Olduk Diyenlere Karşı Cevabını Verdi! "İlayda Şampiyon Olacak!"
Kerem Bürsin Hande Erçel'in Kalemini Kırdı! Kalbim Boş Değil Dedi, Aşk İddialarını Yalanladı! mask
Kerem Bürsin Hande Erçel'in Kalemini Kırdı! Kalbim Boş Değil Dedi, Aşk İddialarını Yalanladı!
Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a Darbe! Eski Eşine Rakip Oldu! Sürprizini Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu! mask
Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a Darbe! Eski Eşine Rakip Oldu! Sürprizini Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu!
Deniz Akkaya Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! O Fotoğrafı Gündem Oldu! "Mekanın Sahibi..." mask
Deniz Akkaya Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! O Fotoğrafı Gündem Oldu! "Mekanın Sahibi..."
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Gülben Ergen Her Şeyi Dağıttı! Gülben Ergen Onur Büyüktopçu'ya Gönderme Mi Yaptı? Yer Gök Sallandı! mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Gülben Ergen Her Şeyi Dağıttı! Gülben Ergen Onur Büyüktopçu'ya Gönderme Mi Yaptı? Yer Gök Sallandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel Estetik Güzeli Çıkınca Ortalık Karıştı! Sosyal Medya Tepki Üzerine Tepki Gösterdi! “Benimde Param Olsa Bende Böyle Güzel Olurum” mask
Hande Erçel Estetik Güzeli Çıkınca Ortalık Karıştı! Sosyal Medya Tepki Üzerine Tepki Gösterdi! “Benimde Param Olsa Bende Böyle Güzel Olurum”
Czn Burak’ın sevgilisi kim? CZN Burak’ın sevgilisini öğrenenler, kendi gibi birisini bulmuş diyecekler! mask
Czn Burak’ın sevgilisi kim? CZN Burak’ın sevgilisini öğrenenler, kendi gibi birisini bulmuş diyecekler!
YouTuber Aykut Elmas Kaç Yaşında? Aykut Elmas’ın Yaşı ve Memleketini Duyanlar Çok Şaşıracak! mask
YouTuber Aykut Elmas Kaç Yaşında? Aykut Elmas’ın Yaşı ve Memleketini Duyanlar Çok Şaşıracak!
Fenomen Danla Bilic’in Makyaj İçerikli Videoları İzleyenler Eski Halini Görünce Çok Şaşıracak! Danla Bilic Kimdir? mask
Fenomen Danla Bilic’in Makyaj İçerikli Videoları İzleyenler Eski Halini Görünce Çok Şaşıracak! Danla Bilic Kimdir?
Altındağ’da kar teyakkuzu mask
Altındağ’da kar teyakkuzu
Kenan İmirzalıoğlu O İstek Karşısında Buz Kesti! Yarışmacı Öyle Bir Şey İstedi Ki… Seyirciler “Yok Artık!” Dedi! mask
Kenan İmirzalıoğlu O İstek Karşısında Buz Kesti! Yarışmacı Öyle Bir Şey İstedi Ki… Seyirciler “Yok Artık!” Dedi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL