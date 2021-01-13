Aleyna Tilki Önce Şarkıcı Sonra Oyuncu Olmuştu Şimdi Analist Oldu! Erkekler Hakkında Yaptığı Açıklama Gündeme Bomba Gibi Düştü!

İşte Bu Benim Masalım adlı dizide başrole hayat veren Aleyna Tilki, genç yaşta başarılı projelere adım atmasıyla beraber adını ekranlara kazıdı. Yaptığı paylaşımları ve hareketleriyle mercek altında olan Aleyna Tilki’nin sosyal medya hesabında erkeklerle ilgili yaptığı analizi, herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Ünlü şarkıcının paylaşımını gören takipçi kitlesi yorum yapmadan geçemedi.

Bülbül gibi sesiyle gündeme düşen ve sonrasında şarkılar söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, oyunculuğuyla da adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabında analiz yapan Aleyna Tilki, herkesin şoka uğramasına neden oldu. Ünlü şarkıcının yaptığı analiz, takipçi kitlesi tarafından mercek altına alındı. Bununla beraber Aleyna Tilki’nin yaptığı analizi görmek isteyenler sosyal medyanın altını üstüne getirdi.