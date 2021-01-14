Sadakatsiz Dizisi Yayın Hayatına Ara Verebilir! Binlerce Kişi RTÜK'e Şikayet Etti, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! O Olay Artık Sabır Taşırdı...

Kanal D’nin başarılı yapımlarından birisi olan Sadakatsiz dizisi, son bölümüyle beraber akıllara durgunluk verdi. Dizinin izleyici kitlesi artık bu olaylara bir son verilmesi gerektiğini dile getirdi. O sahneler akıllara kazınırken, dizi tarihinde gündem oldu. Binlerce kişi izlediği sahneler karşısında RTÜK’e şikayetlerde bulundu. Bunun üzerine dizinin yayın hayatına bir süre ara vereceği resmen ortaya çıktı…

Sadakatsiz dizisinde ardı arkası kesilmeyen darbeler, izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşatmıştı. Volkan karakterinin hem Derin’i hem de eşi Asya’yı aynı anda sevmesi ve ikisini de bırakmak istememesi izleyici kitlesinin sinir krizleri yaşamasına neden olmuştu. Bununla beraber Sadakatsiz dizisinde yeni bir aldatma şoku daha yaşandı. O sahneleri izleyen kitle, artık bu durumlara bir son verilmesi gerektiğini dile getirdi.