Sadakatsiz Dizisi Yayın Hayatına Ara Verebilir! Binlerce Kişi RTÜK'e Şikayet Etti, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! O Olay Artık Sabır Taşırdı...
Kanal D’nin başarılı yapımlarından birisi olan Sadakatsiz dizisi, son bölümüyle beraber akıllara durgunluk verdi. Dizinin izleyici kitlesi artık bu olaylara bir son verilmesi gerektiğini dile getirdi. O sahneler akıllara kazınırken, dizi tarihinde gündem oldu. Binlerce kişi izlediği sahneler karşısında RTÜK’e şikayetlerde bulundu. Bunun üzerine dizinin yayın hayatına bir süre ara vereceği resmen ortaya çıktı…
Kanal D’nin başarılı yapımlarından birisi olan Sadakatsiz dizisi, son bölümüyle beraber akıllara durgunluk verdi. Dizinin izleyici kitlesi artık bu olaylara bir son verilmesi gerektiğini dile getirdi. O sahneler akıllara kazınırken, dizi tarihinde gündem oldu. Binlerce kişi izlediği sahneler karşısında RTÜK’e şikayetlerde bulundu. Bunun üzerine dizinin yayın hayatına bir süre ara vereceği resmen ortaya çıktı…
Sadakatsiz dizisinde ardı arkası kesilmeyen darbeler, izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşatmıştı. Volkan karakterinin hem Derin’i hem de eşi Asya’yı aynı anda sevmesi ve ikisini de bırakmak istememesi izleyici kitlesinin sinir krizleri yaşamasına neden olmuştu. Bununla beraber Sadakatsiz dizisinde yeni bir aldatma şoku daha yaşandı. O sahneleri izleyen kitle, artık bu durumlara bir son verilmesi gerektiğini dile getirdi.
14 Oca 2021 - 12:05 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.