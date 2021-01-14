Haberler Ankara Haberler Ankara
- 14 Oca 2021 - 12:05 G: 14 Oca 2021 - 12:41

Sadakatsiz Dizisi Yayın Hayatına Ara Verebilir! Binlerce Kişi RTÜK'e Şikayet Etti, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! O Olay Artık Sabır Taşırdı...

Kanal D’nin başarılı yapımlarından birisi olan Sadakatsiz dizisi, son bölümüyle beraber akıllara durgunluk verdi. Dizinin izleyici kitlesi artık bu olaylara bir son verilmesi gerektiğini dile getirdi. O sahneler akıllara kazınırken, dizi tarihinde gündem oldu. Binlerce kişi izlediği sahneler karşısında RTÜK’e şikayetlerde bulundu. Bunun üzerine dizinin yayın hayatına bir süre ara vereceği resmen ortaya çıktı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kanal D’nin başarılı yapımlarından birisi olan Sadakatsiz dizisi, son bölümüyle beraber akıllara durgunluk verdi. Dizinin izleyici kitlesi artık bu olaylara bir son verilmesi gerektiğini dile getirdi. O sahneler akıllara kazınırken, dizi tarihinde gündem oldu. Binlerce kişi izlediği sahneler karşısında RTÜK’e şikayetlerde bulundu. Bunun üzerine dizinin yayın hayatına bir süre ara vereceği resmen ortaya çıktı…

Sadakatsiz dizisinde ardı arkası kesilmeyen darbeler, izleyici kitlesine şok üstüne şok yaşatmıştı. Volkan karakterinin hem Derin’i hem de eşi Asya’yı aynı anda sevmesi ve ikisini de bırakmak istememesi izleyici kitlesinin sinir krizleri yaşamasına neden olmuştu. Bununla beraber Sadakatsiz dizisinde yeni bir aldatma şoku daha yaşandı. O sahneleri izleyen kitle, artık bu durumlara bir son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

14 Oca 2021 - 12:05 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 14 Ocak 2021 Perşembe Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 14 Ocak 2021 Perşembe Survivor 4. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu... mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 14 Ocak 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 619. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı? Puan Durumu...
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 519. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Ocak 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi Şişlendi! Diziye Veda Ediyor… Milyonlar Ayaklandı, “Mehdi Giderse İzlemeyiz” Neler Olacak? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi Şişlendi! Diziye Veda Ediyor… Milyonlar Ayaklandı, “Mehdi Giderse İzlemeyiz” Neler Olacak?
Doğduğun Ev Kaderindir’de Zeynep’in Öpüşme Sahnesi Herkesi Çileden Çıkardı! Neler Oldu Neler... Meğer Her Şey... mask
Doğduğun Ev Kaderindir’de Zeynep’in Öpüşme Sahnesi Herkesi Çileden Çıkardı! Neler Oldu Neler... Meğer Her Şey...
Sadakatsiz Dizisinde Milyonları Ayaklandıran O Sahne Ortaya Çıktı! Türkiye’nin 1 Numaralı Gündemi Oldu… Diziyi Yayından Kaldırtmaya Kadar Gidebilir! mask
Sadakatsiz Dizisinde Milyonları Ayaklandıran O Sahne Ortaya Çıktı! Türkiye’nin 1 Numaralı Gündemi Oldu… Diziyi Yayından Kaldırtmaya Kadar Gidebilir!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Survivor'da Saç Sakal Kesme Konusu Gündem Oldu! Tüm Yarışmacılar İçin Getirilen Kural, Son Derece Dikkat Çekti! "Yazık..." mask
Survivor'da Saç Sakal Kesme Konusu Gündem Oldu! Tüm Yarışmacılar İçin Getirilen Kural, Son Derece Dikkat Çekti! "Yazık..."
Survivor Emin ve Acun Ilıcalı Arasındaki O Tartışma Herkesi Şok Etti! Yapımcı ve Sunucudan Açıklama Geldi! Neler Oluyor Neler... mask
Survivor Emin ve Acun Ilıcalı Arasındaki O Tartışma Herkesi Şok Etti! Yapımcı ve Sunucudan Açıklama Geldi! Neler Oluyor Neler...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak’ın yolları açık! Bin Kişilik Kar Timi mask
Mamak’ın yolları açık! Bin Kişilik Kar Timi
Yenimahalle'nin karla mücadele ekipleri iş başında mask
Yenimahalle'nin karla mücadele ekipleri iş başında
Hande Erçel'den Gratis ve Watsons'a Meydan Okuma! Kendi Markasını Çıkaracak, Kolları Sıvadı! Tüm Belgeleri Hazır! mask
Hande Erçel'den Gratis ve Watsons'a Meydan Okuma! Kendi Markasını Çıkaracak, Kolları Sıvadı! Tüm Belgeleri Hazır!
Aile Mahkemeleri Tatilde ve Haftasonları Açık Olsun! Nöbet Sistemi Gelsin Teklifi mask
Aile Mahkemeleri Tatilde ve Haftasonları Açık Olsun! Nöbet Sistemi Gelsin Teklifi
2021’in İş Bulma Merkezi Keçiören Belediyesi E-Kariyer Ofisi mask
2021’in İş Bulma Merkezi Keçiören Belediyesi E-Kariyer Ofisi
Başkan Ertuğrul Çetin İnşaat Sektörü Temsilcileriyle Buluştu mask
Başkan Ertuğrul Çetin İnşaat Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL