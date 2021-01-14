Türk medyası kaybı ile şoka girdi: Popüler’in sunucusu gazeteci Sevim Özay hayatını kaybetti! Sevim Özay kimdir, kaç yaşındadır?

“Popüler” isimli programın sunucu olarak hafızalara kazınan gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! 48 yaşındaki Gözay ölümü ile Türk medyasını yasa boğarken, acı haber bugün saat 07.30’da geldi. Bir süredir lenf kanseri tedavisi gören medyanın sevilen ismi Sevim Özay, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşama gözlerini yumdu.

Sevim Özay Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hayatı ve Kariyeri

Kültür, medya ve yaşam alanlarında içerik üreten Sevim Özay, henüz 48 yaşında iken hayata gözlerini yumdu. Popüler programının sunucusu olarak bilinen ve kariyerine Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360 ve TRT kanallarında yönetmen, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı.

2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür – Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne layık görülen Özay, sinema ve edebiyat alanında önemli içerikler üretti. Posta Kitap, Journo, Artful Living, Paz Edebiyat, Ot Dergi ve Rejisör dergilerine içerik üretti.

2013 yılları arasında Akşam gazetesi ve Nokta dergisinde yazılar yazan usta ismin, 1500’den fazla köşe yazısı ve röportaj yaptığı bilinmektedir. Son dönemlerde gazetecilik hayatına YouTube üzerinden yaptığı yayınlar ile devam eden usta isim, yakalandığı lenf kanserine yenik düşerek bugün hayata gözlerini yumdu.