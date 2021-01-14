MasterChef Güzide Mertcan çok konuşulan 7 milyon liralık lüks villasını sattı! Yerine ultra lüks villa almayı ihmal etmedi!

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye’de son dörde kalmayı başaran yarışmacı Güzide Mertcan, açtığı YouTube kanalı üzerinden paylaşımlarına devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde 7 milyon liraya lüks bir villa alan ve günlerce aldığı ev konuşulan MasterChef Güzide, dillere düşen villasını sattı. Başakşehir’de bir apartman dairesi alan Güzide, lüks villadan ultra lüks villaya geçiş yaparak herkesi bir kez daha şaşkına çevirmeyi başardı!

MasterChef Türkiye 2019’da ter döken ve başarısı ile adını son dörde yazdırmayı başaran Güzide Mertcan, yarışma programındaki başarısı ile birlikte özel hayatında da çok konuşuldu. Son olarak aldığı 7 milyon liralık lüks villa ile dikkatleri üzerine çeken Güzide, aldığı şok kararla çok konuşulan villasını sattı. Takipçileri villayı gereksiz pahalı olduğu için sattığını sandığı Güzide’nin yeni hamlesini duyunca dondu kaldı! Güzide, sattığı villasının yerine ultra lüksünü koydu.

Yeni Evinizi Abonelerine Gezdirdi

YouTube kanalı üzerinden aboneleri ile sık sık video paylaşan Güzide, yeni satın aldığı evi de hayranları ile paylaştı. Büyükçekmece Alkent mahallesinde taşınmak için hazırlandığı ultra lüks villayı çekim ile abonelerine gezdiren Güzide, yeni evinde her şeyin düşünüldüğünü esprili bir şekilde paylaştı. Açık ve koyu renklerin hakim olduğu yeni evin her detayı beğenilirken, girişin hemen yanında Güzide’nin eşi ile yapılan ofis kahkahaya sebep oldu.