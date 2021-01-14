Survivor'da Büyük İfşa! İçeriden Bilgi Sızdırıldı... Ünlüler Öyle Bir Atak Yapıyor ki; Bugün Ekran Karşısında Heyecan Zirvede Olacak! Survivor 14 Ocak Ödülü Kim Kazandı?
Survivor, büyük bir heyecanla devam ediyor. Oldukça renkli geçen Masterchef sezonunun sonrasında hemen yayına giren Survivor 2021, oldukça eğlenceli ve farklı kadrosu, yenilikçi oyun anlayışıyla yine her yıl olduğu gibi reytingler noktasında zirvedeki yerini aldı. Aldı almasına fakat, Masterchef'in başına bela olan ifşacı, Survivor'a da bulaştı desek yeridir. Bugün açıkladığı bilgilere göre, ödülü kazanan isim belli!
Masterchef 2020 döneminde Twitter ve sözlük hesapları üzerinden ifşalar paylaşan ve elenecek olan, kaptan olacak olan isimleri veren; dedikleri de sürekli doğru çıkan "Masterchef Kahini" isimli kişi nickini " Survivor Kahini" olarak değiştirdi ve artık Survivor ile ilgili ifşalar paylaşacağını açıkladı.
Buna göre; ilk ifşası ise Issız Adam filmiyle tanıdığımız Cemal'in ayrılmasıydı ve bu doğru çıktı. 2. ifşasını paylaştığını söyleyen Kahin, bugün ödül alacak takımı ve devamını da tek tek söyledi! İşte detaylar... Diğer sayfaya geçiniz! >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.