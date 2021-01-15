Alev Alev Dizisinde Çiçek Kendi Hayatını Kararttı! Haklıydı, Artık Tamamen Haksız! Tüm Oklar Ona Çevrildi... Şimdi Ne Olacak?

Gelmiş geçmiş en iddialı bölümünü yayınlayan Alev Alev dizisinde tüm dikkatler Çiçek’e çevrildi. Hakkında yaşanan gelişmelerle beraber izleyici kitlesi tarafından mercek altına alınan Çiçek, dengeleri değiştirecek bir hamlede bulundu. Bu hamlenin ardından herkesi büyük bir şokun içerisine sürükleyen Çiçek, resmen kendi hayatını karartı. Başlarda tamamen haklı olan Çiçek, akıl almaz hamlesiyle beraber haksız bir duruma düştü.

Yangında yanan ve çoğu insan tarafından öldüğü bilinen Çiçek, son bölümdeki hamlesiyle beraber dengeleri alt üst etti. İskender ise onun Şimal olduğunu düşünürken son anda bir şüpheye düştü ve gerçek kimliğini öğrenmek istediğini dile getirdi. Çiçek ise maskesini çıkararak İskender’in karşısına geçti. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan İskender, son derece ağır sözler konuştu.