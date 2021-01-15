Alev Alev Dizisinde Çiçek Kendi Hayatını Kararttı! Haklıydı, Artık Tamamen Haksız! Tüm Oklar Ona Çevrildi... Şimdi Ne Olacak?
Dizi kadrosunda yer alan Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş ve Berker Güven gibi ünlü isimler son bölümde tüm dikkatleri üzerine çekti. Çiçek’in öldüğünü sanan İskender, Çiçek’i karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. Dizinin son bölümünde hayatını karartacak bir adım atan Çiçek, okların hedefinde kaldı. Sonrasında ne olacağı ise merak edilmeye başladı.
Gelmiş geçmiş en iddialı bölümünü yayınlayan Alev Alev dizisinde tüm dikkatler Çiçek’e çevrildi. Hakkında yaşanan gelişmelerle beraber izleyici kitlesi tarafından mercek altına alınan Çiçek, dengeleri değiştirecek bir hamlede bulundu. Bu hamlenin ardından herkesi büyük bir şokun içerisine sürükleyen Çiçek, resmen kendi hayatını karartı. Başlarda tamamen haklı olan Çiçek, akıl almaz hamlesiyle beraber haksız bir duruma düştü.
Yangında yanan ve çoğu insan tarafından öldüğü bilinen Çiçek, son bölümdeki hamlesiyle beraber dengeleri alt üst etti. İskender ise onun Şimal olduğunu düşünürken son anda bir şüpheye düştü ve gerçek kimliğini öğrenmek istediğini dile getirdi. Çiçek ise maskesini çıkararak İskender’in karşısına geçti. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan İskender, son derece ağır sözler konuştu.
15 Oca 2021 - 13:38 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.