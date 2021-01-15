Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Oca 2021 - 13:38 G: 15 Oca 2021 - 14:00

Alev Alev Dizisinde Çiçek Kendi Hayatını Kararttı! Haklıydı, Artık Tamamen Haksız! Tüm Oklar Ona Çevrildi... Şimdi Ne Olacak?

Dizi kadrosunda yer alan Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş ve Berker Güven gibi ünlü isimler son bölümde tüm dikkatleri üzerine çekti. Çiçek’in öldüğünü sanan İskender, Çiçek’i karşısında görünce büyük bir şok yaşadı. Dizinin son bölümünde hayatını karartacak bir adım atan Çiçek, okların hedefinde kaldı. Sonrasında ne olacağı ise merak edilmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gelmiş geçmiş en iddialı bölümünü yayınlayan Alev Alev dizisinde tüm dikkatler Çiçek’e çevrildi. Hakkında yaşanan gelişmelerle beraber izleyici kitlesi tarafından mercek altına alınan Çiçek, dengeleri değiştirecek bir hamlede bulundu. Bu hamlenin ardından herkesi büyük bir şokun içerisine sürükleyen Çiçek, resmen kendi hayatını karartı. Başlarda tamamen haklı olan Çiçek, akıl almaz hamlesiyle beraber haksız bir duruma düştü.

Yangında yanan ve çoğu insan tarafından öldüğü bilinen Çiçek, son bölümdeki hamlesiyle beraber dengeleri alt üst etti. İskender ise onun Şimal olduğunu düşünürken son anda bir şüpheye düştü ve gerçek kimliğini öğrenmek istediğini dile getirdi. Çiçek ise maskesini çıkararak İskender’in karşısına geçti. Yaşadığı şoku üzerinden atamayan İskender, son derece ağır sözler konuştu.

15 Oca 2021 - 13:38 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisi 573. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 573. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sol Yanım Dizisi İzleyenleri Kalpten Gidebilir! Youtube Yorumları Herkesi Şaşırttı... mask
Sol Yanım Dizisi İzleyenleri Kalpten Gidebilir! Youtube Yorumları Herkesi Şaşırttı...
Bu Benim Masalım 2. bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Bu Benim Masalım 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bu Benim Masalım 2. bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Bu Benim Masalım 2. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sol Yanım Dizisi Final Mi Yapıyor? Youtube Yorumları Milyonları Arafta Bıraktı! O Sahne Yüreklere Dokundu... mask
Sol Yanım Dizisi Final Mi Yapıyor? Youtube Yorumları Milyonları Arafta Bıraktı! O Sahne Yüreklere Dokundu...
Son Yaz 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Son Yaz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Son Yaz 3. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Son Yaz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akrep Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akrep Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Akrep Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor'da Büyük Rest O İsimlerden Geldi! Tanju Geri Adım Atmazsa Hepsi Birden Diziye Veda Edebilir! Her An Her Şey Olabilir! mask
Mucize Doktor'da Büyük Rest O İsimlerden Geldi! Tanju Geri Adım Atmazsa Hepsi Birden Diziye Veda Edebilir! Her An Her Şey Olabilir!
Payitaht Abdülhamid 134. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 134. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 15 Ocak 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumlar Apartmanı Han gerçek oldu! Bir döneme damga vuran yıldız çöpleri karıştırırken görüntülendi! mask
Masumlar Apartmanı Han gerçek oldu! Bir döneme damga vuran yıldız çöpleri karıştırırken görüntülendi!
Sol Yanım Dizisi İzleyenleri Kalpten Gidebilir! Youtube Yorumları Herkesi Şaşırttı... mask
Sol Yanım Dizisi İzleyenleri Kalpten Gidebilir! Youtube Yorumları Herkesi Şaşırttı...
Bensu Soral’dan Eşini Üzecek Çocuk Yanıtı! Çocuk Seviyorum Ama… mask
Bensu Soral’dan Eşini Üzecek Çocuk Yanıtı! Çocuk Seviyorum Ama…
Sol Yanım Dizisi Final Mi Yapıyor? Youtube Yorumları Milyonları Arafta Bıraktı! O Sahne Yüreklere Dokundu... mask
Sol Yanım Dizisi Final Mi Yapıyor? Youtube Yorumları Milyonları Arafta Bıraktı! O Sahne Yüreklere Dokundu...
Alev Alev Dizisinde Çiçek Kendi Hayatını Kararttı! Haklıydı, Artık Tamamen Haksız! Tüm Oklar Ona Çevrildi... Şimdi Ne Olacak? mask
Alev Alev Dizisinde Çiçek Kendi Hayatını Kararttı! Haklıydı, Artık Tamamen Haksız! Tüm Oklar Ona Çevrildi... Şimdi Ne Olacak?
Ali Sürmeli beyin kanamasını atlattı, ekranlara dönüyor! Ali Sürmeli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayımda! mask
Ali Sürmeli beyin kanamasını atlattı, ekranlara dönüyor! Ali Sürmeli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayımda!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL