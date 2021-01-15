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- 15 Oca 2021 - 22:42 G: 15 Oca 2021 - 22:48

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşısının Yan Etkilerini Tek Tek Sıraladı! Aşı Olacak Olmayacak Herkesin Dikkatine! Bu Etkiler Çok Önemli...

2020 yılının başlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, vatandaşları büyük bir telaşın içerisine sürüklemişti. İlk çıktığı zamanlarda hemen bitileceği düşünülen Koronavirüs tam bir yıl boyunca hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu kapsamda alınan tedbir ve kısıtlamaların yanı sıra binlerce kişi CovidVac aşısının Türkiye’ye gelmesiyle beraber aşı hakkında merak ettiği sorgulara yanıt almak istedi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Pandemi sürecinin başlamasının ardından milyonlarca kişi sürecin bitmesi için temennilerde bulunurken aşının ne zaman uygulamaya geçeceğini merak ediyordu. Çin’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. Bununla beraber Türkiye’nin gündemine olan bu aşının yan etkilerinin neler olduğu merak edilmeye başladı. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti.

CoronaVac aşısının Türkiye’ye gelmesinin ardından vatandaşlara destek amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında ilk aşıyı oldular. Sağlık çalışanlarına yapılan aşılamanın ardından Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde aşının yan etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Milyonlarca kişi aşının yan etkileri öğrenmek için arama motorlarının atını üstüne getirdi.

15 Oca 2021 - 22:42 Ankara- Sağlık

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