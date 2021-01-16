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- 16 Oca 2021 - 12:53 G: 16 Oca 2021 - 13:01

Bankalardan resmi açıklama geldi: Değişiyor! İşte 2021 yeni banka çalışma mesai saatleri!

Hangi bankanın saat kaçta açılıp, kaçta kapandığını merak etmeye devam ediyor. Haberler Ankara olarak banka banka 2021 çalışma saatlerini sizler için derledik.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Bankalardan resmi açıklama geldi: Değişiyor! İşte 2021 yeni banka çalışma mesai saatleri!

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka sayılarındaki artış sebebi ile bankalar da tedbir almış ve şube çalışma saatlerini güncelleyerek salgın ile mücadelede önemli bir karara imza atmıştı. Bankaların değişen mesai saatleri sonrasında vatandaşlar hangi bankanın saat kaçta açılıp, kaçta kapandığını merak etmeye devam ediyor. Haberler Ankara olarak banka banka 2021 çalışma saatlerini sizler için derledik.

2021 Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 16.00

2021 Halkbank Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 16.00

2021 Vakıfbank Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 16.00

2021 Garanti BBVA Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 17.00

2021 İş Bankası Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 17.00

2021 QNB Finansbank Çalışma Saatleri

Açılış: 10.00

Öğle Tatili: -

Kapanış: 17.00

2021 Akbank Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 17.00

2021 Yapı Kredi Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 17.00

2021 TEB Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 16.00

2021 ING Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 17.00

2021 Denizbank Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 17.00

2021 Şekerbank Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 17.00

2021 HSBC Çalışma Saatleri

Açılış: 09.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 17.00

2021 Albaraka Türk Çalışma Saatleri

Açılış: 09.30

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 17.00

2021 Fibabanka Çalışma Saatleri

Açılış: 10.00

Öğle Tatili: 12.30 – 13.30

Kapanış: 16.00

16 Oca 2021 - 12:53 Ankara- Yaşam

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