Bankalardan resmi açıklama geldi: Değişiyor! İşte 2021 yeni banka çalışma mesai saatleri!
Hangi bankanın saat kaçta açılıp, kaçta kapandığını merak etmeye devam ediyor. Haberler Ankara olarak banka banka 2021 çalışma saatlerini sizler için derledik.
Bankalardan resmi açıklama geldi: Değişiyor! İşte 2021 yeni banka çalışma mesai saatleri!
Koronavirüs salgınında yaşanan vaka sayılarındaki artış sebebi ile bankalar da tedbir almış ve şube çalışma saatlerini güncelleyerek salgın ile mücadelede önemli bir karara imza atmıştı. Bankaların değişen mesai saatleri sonrasında vatandaşlar hangi bankanın saat kaçta açılıp, kaçta kapandığını merak etmeye devam ediyor. Haberler Ankara olarak banka banka 2021 çalışma saatlerini sizler için derledik.
2021 Ziraat Bankası Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 16.00
2021 Halkbank Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 16.00
2021 Vakıfbank Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 16.00
2021 Garanti BBVA Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 17.00
2021 İş Bankası Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 17.00
2021 QNB Finansbank Çalışma Saatleri
Açılış: 10.00
Öğle Tatili: -
Kapanış: 17.00
2021 Akbank Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 17.00
2021 Yapı Kredi Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 17.00
2021 TEB Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 16.00
2021 ING Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 17.00
2021 Denizbank Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 17.00
2021 Şekerbank Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 17.00
2021 HSBC Çalışma Saatleri
Açılış: 09.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 17.00
2021 Albaraka Türk Çalışma Saatleri
Açılış: 09.30
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 17.00
2021 Fibabanka Çalışma Saatleri
Açılış: 10.00
Öğle Tatili: 12.30 – 13.30
Kapanış: 16.00
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.