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- 17 Oca 2021 - 20:42 G: 17 Oca 2021 - 21:02

Cemal Can Aleyna Tilki’ye Resmen Aşkını İtiraf Etti! Çok Hayrandım Sonunda Tanıştım Dedi! Dizi Aşkı Gerçek Mi Oluyor?

Survivor 2020 sezonunda şampiyon olan ve adını tüm Türkiye’ye duyuran Cemal Can yeni projeleriyle beraber gündemde kalmaya devam ediyor. Son zamanların en başarılı genç oyuncularından birisi olan Cemal Can, geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajla beraber çarpıcı detaylara yer verdi. O açıklamaların ardından binlerce kişi Aleyna Tilki ve Cemal Can arasında ki kıvılcımı fark ettiklerini dile getirdi. Dizi aşkı gerçek mi oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanların en popüler isimleri arasında yer alan Cemal Can, Survivor 2020 yarışmasının ardından ününe ün katmaya başladı. Survivor programının ardından kariyer hayatını noktalamayan ve başarılı projelere imza atan Cemal Can tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabında takipçi sayısının 3 milyonu geçtiği görülen Cemal Can’ın yakın zamanda yeni bir projesinin olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu olan Exxen’de İşte Bu Benim Masalım adlı dizide Aleyna Tilki ile beraber başrollere hayat veren Cemal Can, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde bir röportaj vererek tüm dikkatleri üzerine çeken Cemal Can, Survivor yarışmasına dört sene üst üste başvuru yaptığını ve sonunda kabul edildiğinin dile getirdi.

17 Oca 2021 - 20:42 Ankara- Magazin

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