17 Oca 2021 - 20:42

Cemal Can Aleyna Tilki’ye Resmen Aşkını İtiraf Etti! Çok Hayrandım Sonunda Tanıştım Dedi! Dizi Aşkı Gerçek Mi Oluyor?

Survivor 2020 sezonunda şampiyon olan ve adını tüm Türkiye’ye duyuran Cemal Can yeni projeleriyle beraber gündemde kalmaya devam ediyor. Son zamanların en başarılı genç oyuncularından birisi olan Cemal Can, geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajla beraber çarpıcı detaylara yer verdi. O açıklamaların ardından binlerce kişi Aleyna Tilki ve Cemal Can arasında ki kıvılcımı fark ettiklerini dile getirdi. Dizi aşkı gerçek mi oluyor?