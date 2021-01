Ceyda Düvenci Kızı İle İlgili Paylaşımına Gelen Tepkilere Yanıt Verdi: Kendi Fikirleri Olan…

43 yaşındaki güzel oyuncu, Engin Akgün’den olan kızı Melisa’nın fotoğrafını paylaşmış ve fotoğrafa, “Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu. Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21” notunu düşmüştü. Yaptığı paylaşıma yanıt veren Düvenci’nin sakinliği ise taktir topladı.

Ceyda Düvenci Eleştirilere Yanıt Verdi!



Paylaşımı sonrası gelen eleştirilere yanıt veren Düvenci, sakin tarzı ile dikkat çekti. Yorum yapan herkese teşekkür eden Ceyda Düvenci, eleştiriler yönelik yaptığı açıklamasında, “Aynı fikre sahip olmasak da kıymet verdiğim, zaman ayırıp önem ve emek vererek yazdığınız tüm cümlelerinize cevabımı paylaşmak istedim. Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir.” ifadelerini kullandı.