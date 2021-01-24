Müge Anlı’da Kan Donduran Olay! Otel Odası Cinayetinde Katil Zanlısı Bulundu! Çocuklarının Gözü Yaşlı…
ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı’nın geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümünde Ferdane Kurt’un otel odasında çocuğunun yanında boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı 4 çocuk annesini öldürüp açmıştı ve uzun bir süre yakalanmamıştı. Müge Anlı’nın son bölümünde konu hakkında yeni gelişmeler gündeme geldi.
Müge Anlı’nın yayınlanan son bölümünde gündeme gelen ve Bayrampaşa’da bir otel odasında boğularak öldürülen Ferdane Kurt’un cinayeti 3 yaşındaki oğlunun ağlamaya başlamasıyla beraber ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra otel görevlisi Turan Avcı, Ferdane Kurt’u öldüren katil zanlısının o otelde 3 ay kaldığı söyleyerek cesedi ilk bulan kişinin kendisi olduğunu belirtmişti.
4 çocuk annesi olan Ferdane Kurt’un eski eşinden olan oğlu Can Bozkurt Müge Anlı’ya başvurarak annesinin katil zanlısının bulunmasını istediğini dile getirmişti. Bunun yanı sıra Ferdane Kurt’un imam nikahlı bir evlilik yaptığını söyleyen oğul, “Annemin o eşi evdeki tüm eşyaları alıp satmış. Annem İstanbul’a çalışmak için gelmişti. Bir sürü borcu vardı tek amacı onları ödemekti!” sözlerini dile getirmişti.
24 Oca 2021 - 13:43 Ankara- Müge Anlı Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.