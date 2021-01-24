Müge Anlı’da Kan Donduran Olay! Otel Odası Cinayetinde Katil Zanlısı Bulundu! Çocuklarının Gözü Yaşlı…

Müge Anlı’nın yayınlanan son bölümünde gündeme gelen ve Bayrampaşa’da bir otel odasında boğularak öldürülen Ferdane Kurt’un cinayeti 3 yaşındaki oğlunun ağlamaya başlamasıyla beraber ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra otel görevlisi Turan Avcı, Ferdane Kurt’u öldüren katil zanlısının o otelde 3 ay kaldığı söyleyerek cesedi ilk bulan kişinin kendisi olduğunu belirtmişti.

4 çocuk annesi olan Ferdane Kurt’un eski eşinden olan oğlu Can Bozkurt Müge Anlı’ya başvurarak annesinin katil zanlısının bulunmasını istediğini dile getirmişti. Bunun yanı sıra Ferdane Kurt’un imam nikahlı bir evlilik yaptığını söyleyen oğul, “Annemin o eşi evdeki tüm eşyaları alıp satmış. Annem İstanbul’a çalışmak için gelmişti. Bir sürü borcu vardı tek amacı onları ödemekti!” sözlerini dile getirmişti.