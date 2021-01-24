Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Oca 2021 - 13:43 G: 24 Oca 2021 - 13:51

Müge Anlı’da Kan Donduran Olay! Otel Odası Cinayetinde Katil Zanlısı Bulundu! Çocuklarının Gözü Yaşlı…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı’nın geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümünde Ferdane Kurt’un otel odasında çocuğunun yanında boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı 4 çocuk annesini öldürüp açmıştı ve uzun bir süre yakalanmamıştı. Müge Anlı’nın son bölümünde konu hakkında yeni gelişmeler gündeme geldi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müge Anlı’nın yayınlanan son bölümünde gündeme gelen ve Bayrampaşa’da bir otel odasında boğularak öldürülen Ferdane Kurt’un cinayeti 3 yaşındaki oğlunun ağlamaya başlamasıyla beraber ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra otel görevlisi Turan Avcı, Ferdane Kurt’u öldüren katil zanlısının o otelde 3 ay kaldığı söyleyerek cesedi ilk bulan kişinin kendisi olduğunu belirtmişti.

4 çocuk annesi olan Ferdane Kurt’un eski eşinden olan oğlu Can Bozkurt Müge Anlı’ya başvurarak annesinin katil zanlısının bulunmasını istediğini dile getirmişti. Bunun yanı sıra Ferdane Kurt’un imam nikahlı bir evlilik yaptığını söyleyen oğul, “Annemin o eşi evdeki tüm eşyaları alıp satmış. Annem İstanbul’a çalışmak için gelmişti. Bir sürü borcu vardı tek amacı onları ödemekti!” sözlerini dile getirmişti.

24 Oca 2021 - 13:43 Ankara- Müge Anlı Haberleri

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’da Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! Baba ve Kızın 28 Yıllık Hasretinin Sonucu Çok Ağır Oldu! mask
Müge Anlı’da Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! Baba ve Kızın 28 Yıllık Hasretinin Sonucu Çok Ağır Oldu!
Müge Anlı’da Beklenen İtiraf Geldi: Amine Toprak Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti! mask
Müge Anlı’da Beklenen İtiraf Geldi: Amine Toprak Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti!
Müge Anlı’da Bir Babayı Katlettiler! Anlı’nın Bile Tüyleri Diken Diken Oldu! Cinayeti Kelimesi Kelimesine Anlattı… mask
Müge Anlı’da Bir Babayı Katlettiler! Anlı’nın Bile Tüyleri Diken Diken Oldu! Cinayeti Kelimesi Kelimesine Anlattı…
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 22 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 22 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı’da Ali Toprak Olayı Çözülmek Bilmiyor! Müge Anlı En Sonunda Pes Edecek! Seyirciler Çıldırdı! mask
Müge Anlı’da Ali Toprak Olayı Çözülmek Bilmiyor! Müge Anlı En Sonunda Pes Edecek! Seyirciler Çıldırdı!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 21 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 21 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun Cephesinden Tehditler Bitmiyor! Uygun'un Ağabeyi Müge Anlı'yı Ölümle Tehdit Etti! Şimdi Ne Olacak? mask
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun Cephesinden Tehditler Bitmiyor! Uygun'un Ağabeyi Müge Anlı'yı Ölümle Tehdit Etti! Şimdi Ne Olacak?
Ümitcan Uygun’un Ağabeyinden Sosyal Medyada Müge Anlı’ya Ölüm Tehditi! Aleyna’nın Ölümünü Herkese Yaşatacağım… mask
Ümitcan Uygun’un Ağabeyinden Sosyal Medyada Müge Anlı’ya Ölüm Tehditi! Aleyna’nın Ölümünü Herkese Yaşatacağım…
Müge Anlıda Bir Aile Dağılıp Gidiyordu, Ekip El Attı! 15 Yaşındaki Kız Sevgilisinin Yanında Bir Çare Bulundu! Ailesinin Tepkisi Şok Etti… mask
Müge Anlıda Bir Aile Dağılıp Gidiyordu, Ekip El Attı! 15 Yaşındaki Kız Sevgilisinin Yanında Bir Çare Bulundu! Ailesinin Tepkisi Şok Etti…
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 20 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 20 Ocak 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı’da Kan Donduran Olay! Otel Odası Cinayetinde Katil Zanlısı Bulundu! Çocuklarının Gözü Yaşlı… mask
Müge Anlı’da Kan Donduran Olay! Otel Odası Cinayetinde Katil Zanlısı Bulundu! Çocuklarının Gözü Yaşlı…
Kaza Yapınca Mahsur Kalan Aracı Mamak Belediyesi Ekipleri Kurtardı mask
Kaza Yapınca Mahsur Kalan Aracı Mamak Belediyesi Ekipleri Kurtardı
Mamak sokaklarında müzik resitali mask
Mamak sokaklarında müzik resitali
Bakan Kurum ve Başkan Oğuz'un Kahramankazan mesaisi mask
Bakan Kurum ve Başkan Oğuz'un Kahramankazan mesaisi
Keçiören Belediyesi THM Korosu Sağlıklı Günler İçin Hazırlanıyor mask
Keçiören Belediyesi THM Korosu Sağlıklı Günler İçin Hazırlanıyor
Çankaya’dan Planlı Kentleşmeye Katkı mask
Çankaya’dan Planlı Kentleşmeye Katkı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL