Survivor Panoramadan Olay Yaratacak Açıklama! Tüm Türkiye’ye O İsmi Konuşuyor! Taklit mi Ediyor?

Son zamanların izlenme rekorları kıran Survivor 2021, yayın hayatına hızla devam ediyor. Programın geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kaos tüm dengeleri alt üst etmişti. Bölüm hakkında değerlendirmelerde bulunan Panorama sunucuları o isim hakkında öyle bir açıklama yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı. Milyonlarca kişi açıklamaların ardından o ismin geçen sezon yarışan Barış Murat Yağcı’ya çok benzediğini dile getirdi.

Survivor’ın yayınlanan yeni bölümünde takımlar arasında yaşanan kavga izleyici kitlesine heyecan dolu anlar yaşattı. Bölümün bitmesinin ardından herkes büyük bir merakla yeni bölüm için geri sayım yapmaya başladı. Survivor Panorama sunucularının Batuhan Karacakaya hakkında yaptığı açıklama akıllara durgunluk verirken herkes Ünlüler takımında yer alan Batuhan’ın eski yarışmacıyı taklit ettiğini iddia etti.