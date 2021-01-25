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- 25 Oca 2021 - 16:31 G: 25 Oca 2021 - 16:36

80 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır? MHRS ALO 182 ile Covid 19 Aşı Randevusu Alma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı uygulamaları ile ilgili yaptığı son açıklamanın ardından binlerce vatandaş 80 yaş üstü için aşı randevusunun nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda başlayan aşı uygulamalarında ikinci aşamaya geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kamuoyunu güncel olarak bilgilendirdiği aşı uygulamalarında bugün itibari ile 80 yaş üstünün aşılanmaya başlayacağını açıklaması ile beraber 80 yaş üstü için nasıl aşı randevusu alınacağı merak konusu oldu.

Emre Okur Tüm Haberleri

Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda başlayan aşı uygulamaları planlı olarak devam ediyor. İlk grupta yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından ikinci grup aşı uygulamalarına da başlandı. Planlı şekilde devam eden aşı uygulamaları ile ilgili olarak sürekli kamuoyuna açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ocak 2021 tarihi itibari ile 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş 80 yaş üstü için nasıl aşı randevusu alacağını açıklamaya başladı. Konu ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

25 Oca 2021 - 16:31 - Yaşam

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