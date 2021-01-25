80 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır? MHRS ALO 182 ile Covid 19 Aşı Randevusu Alma

Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda başlayan aşı uygulamaları planlı olarak devam ediyor. İlk grupta yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından ikinci grup aşı uygulamalarına da başlandı. Planlı şekilde devam eden aşı uygulamaları ile ilgili olarak sürekli kamuoyuna açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ocak 2021 tarihi itibari ile 80 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş 80 yaş üstü için nasıl aşı randevusu alacağını açıklamaya başladı. Konu ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.