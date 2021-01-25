Şaşırtıcı iddia: Exxen hesapları çalındı mı?
Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı yeni yılın ilk günlerinde Türkiye’nin ilk dijital platformu olan Exxen’i tüm ülkeye hizmete sunmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun ardından milyonlarca kişi Exxen’e üyelik yaparak platformda yer alan dizileri ve programları izlemeye başlamıştı. Ta ki uygulama üzerinden bot yazana kadar. Herkes yazılan bu bot hakkında bilgi sahibi olmak istedi ve konu hakkında araştırma yapmaya başladı.
Acun Ilıcalı kariyer basamaklarını hızlı adımlarla çıkarken üzerine bir yenisini daha eklemiş ve Türkiye’nin ilk dijital platformunu kurmuştu. Bu platform için oldukça büyük meblağlar harcayan Acun Ilıcalı, varlığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişi. Kullanıcılar ise Exxen platformu açılır açılmaz üyeliği gerçekleştirerek platformda yer alan içerikleri izlemeye başlamıştı. Acun Ilıcalı’nın tüm birikimi ve yatırımı saniyeler içerisinde eridi, bitti.
Exxen platformunun hizmete açılmasının ardından birçok kişi sistem hakkında bot yazarak tüm bilgilere erişim sağladılar. Sonrasında Exxen platformunda yer alan tüm içerikleri üyelik gerçekleştirmeksizin izlemeye başladılar. Bu durum ise en çok Acun Ilıcalı’nın zararına oldu. Kariyer hayatındaki üstün başarısı ve pratik zekasıyla milyonları kendine hayran bırakan Acun Ilıcalı’nın bu konu hakkında ne yapacağı ise merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hüseyin toprak - Memet Ali erbil candır Allah onu aylesine bagışlasın işallah
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.