Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Oca 2021 - 19:38 G: 25 Oca 2021 - 22:33

Şaşırtıcı iddia: Exxen hesapları çalındı mı?

Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı yeni yılın ilk günlerinde Türkiye’nin ilk dijital platformu olan Exxen’i tüm ülkeye hizmete sunmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun ardından milyonlarca kişi Exxen’e üyelik yaparak platformda yer alan dizileri ve programları izlemeye başlamıştı. Ta ki uygulama üzerinden bot yazana kadar. Herkes yazılan bu bot hakkında bilgi sahibi olmak istedi ve konu hakkında araştırma yapmaya başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı kariyer basamaklarını hızlı adımlarla çıkarken üzerine bir yenisini daha eklemiş ve Türkiye’nin ilk dijital platformunu kurmuştu. Bu platform için oldukça büyük meblağlar harcayan Acun Ilıcalı, varlığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişi. Kullanıcılar ise Exxen platformu açılır açılmaz üyeliği gerçekleştirerek platformda yer alan içerikleri izlemeye başlamıştı. Acun Ilıcalı’nın tüm birikimi ve yatırımı saniyeler içerisinde eridi, bitti.

Exxen platformunun hizmete açılmasının ardından birçok kişi sistem hakkında bot yazarak tüm bilgilere erişim sağladılar. Sonrasında Exxen platformunda yer alan tüm içerikleri üyelik gerçekleştirmeksizin izlemeye başladılar. Bu durum ise en çok Acun Ilıcalı’nın zararına oldu. Kariyer hayatındaki üstün başarısı ve pratik zekasıyla milyonları kendine hayran bırakan Acun Ilıcalı’nın bu konu hakkında ne yapacağı ise merak konusu oldu.

25 Oca 2021 - 19:38 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Ali Erbil Hüngür Hüngür Ağladı! Yaşam Mücadelesi Verirken Yaşadığı O Olay... mask
Mehmet Ali Erbil Hüngür Hüngür Ağladı! Yaşam Mücadelesi Verirken Yaşadığı O Olay...
Demet Akalın Hakkında Ortaya Çıkan O Görüntü Şoka Soktu! Twitter Sallandı, Gündem Oldu! O Fotoğrafı… mask
Demet Akalın Hakkında Ortaya Çıkan O Görüntü Şoka Soktu! Twitter Sallandı, Gündem Oldu! O Fotoğrafı…
İbrahim Tatlıses Sevenlerine Kabus Gibi Haber! Büyük Sır Ortaya Çıktı! Meğer Tatlıses... mask
İbrahim Tatlıses Sevenlerine Kabus Gibi Haber! Büyük Sır Ortaya Çıktı! Meğer Tatlıses...
Hadise’nin Tanıtım Kıyafetleri Servet Değerinde! Hem Aşkta Kazandı Hem de Pandemide! Hediyenin Fiyatı ise… mask
Hadise’nin Tanıtım Kıyafetleri Servet Değerinde! Hem Aşkta Kazandı Hem de Pandemide! Hediyenin Fiyatı ise…
Gizem Tuncer Nasıl Zayıfladı? 40 Kiloyu Nasıl Verdi? Mahmut Tuncer'in Müzisyen Kızı Gizem Tuncer Açıkladı! mask
Gizem Tuncer Nasıl Zayıfladı? 40 Kiloyu Nasıl Verdi? Mahmut Tuncer'in Müzisyen Kızı Gizem Tuncer Açıkladı!
Neslihan Atagül’ün Son Hali Herkesi Korkutmuştu! Video Yayınladı, Sağlık Durumunu Anlattı! “Hala Dinlenmeye İhtiyacım Var…” mask
Neslihan Atagül’ün Son Hali Herkesi Korkutmuştu! Video Yayınladı, Sağlık Durumunu Anlattı! “Hala Dinlenmeye İhtiyacım Var…”
İbo Show’da Mehmet Ali Erbil Sürprizi! Eski Dostlar Bir Araya Geldi, Hem Ağladılar Hem Ağlattılar! Kötü Günler Geride Kaldı… mask
İbo Show’da Mehmet Ali Erbil Sürprizi! Eski Dostlar Bir Araya Geldi, Hem Ağladılar Hem Ağlattılar! Kötü Günler Geride Kaldı…
Seren Serengil “Yaza Çıkamam” Demişti! Sağlık Durumu Hakkında Son Bilgi Herkesi Şaşkına Çevirdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor… mask
Seren Serengil “Yaza Çıkamam” Demişti! Sağlık Durumu Hakkında Son Bilgi Herkesi Şaşkına Çevirdi! Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Mehmet Ali Erbil Bomba Gibi Geliyor! Yeni Projesinin Müjdesini Verdi! Artık Kötü Günler Geride Kaldı! İşte Açıklaması… mask
Mehmet Ali Erbil Bomba Gibi Geliyor! Yeni Projesinin Müjdesini Verdi! Artık Kötü Günler Geride Kaldı! İşte Açıklaması…
İbrahim Tatlıses Herkesi Şaşkına Çevirdi! 15 Yıldır Küstü Eski Haline Öyle Bir Yorum Yaptı ki; Ebru Yaşar Şok Oldu! mask
İbrahim Tatlıses Herkesi Şaşkına Çevirdi! 15 Yıldır Küstü Eski Haline Öyle Bir Yorum Yaptı ki; Ebru Yaşar Şok Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hüseyin toprak - Memet Ali erbil candır Allah onu aylesine bagışlasın işallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ocak 20:14

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti
Hyundai O Modeller İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar Sunuyor! Artık Herkes Son Model Otomobil Sahibi Olacak! İkinci El Araçlar Bu Fiyata Satılmıyor! mask
Hyundai O Modeller İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar Sunuyor! Artık Herkes Son Model Otomobil Sahibi Olacak! İkinci El Araçlar Bu Fiyata Satılmıyor!
Masterchef Somer Şef Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Mezun Olduğu Okul Oraymış… “Vay Be!” mask
Masterchef Somer Şef Hüngür Hüngür Ağlattı! Meğer Mezun Olduğu Okul Oraymış… “Vay Be!”
Mehmet Ali Erbil Hüngür Hüngür Ağladı! Yaşam Mücadelesi Verirken Yaşadığı O Olay... mask
Mehmet Ali Erbil Hüngür Hüngür Ağladı! Yaşam Mücadelesi Verirken Yaşadığı O Olay...
İbrahim Tatlıses Tüm Sistemi Kökünden Değiştirdi! Yılların Yokluğu Bomba Gibi Patladı! Artık Yeni Düzen Bu Şekilde… mask
İbrahim Tatlıses Tüm Sistemi Kökünden Değiştirdi! Yılların Yokluğu Bomba Gibi Patladı! Artık Yeni Düzen Bu Şekilde…
Survivor Steven Hakkında Esrarengiz Gerçek! Meğer Perde Arkasında Neler Yatıyormuş? “Ah Steven Ah!” mask
Survivor Steven Hakkında Esrarengiz Gerçek! Meğer Perde Arkasında Neler Yatıyormuş? “Ah Steven Ah!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL