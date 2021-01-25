Şaşırtıcı iddia: Exxen hesapları çalındı mı?

Acun Ilıcalı kariyer basamaklarını hızlı adımlarla çıkarken üzerine bir yenisini daha eklemiş ve Türkiye’nin ilk dijital platformunu kurmuştu. Bu platform için oldukça büyük meblağlar harcayan Acun Ilıcalı, varlığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişi. Kullanıcılar ise Exxen platformu açılır açılmaz üyeliği gerçekleştirerek platformda yer alan içerikleri izlemeye başlamıştı. Acun Ilıcalı’nın tüm birikimi ve yatırımı saniyeler içerisinde eridi, bitti.

Exxen platformunun hizmete açılmasının ardından birçok kişi sistem hakkında bot yazarak tüm bilgilere erişim sağladılar. Sonrasında Exxen platformunda yer alan tüm içerikleri üyelik gerçekleştirmeksizin izlemeye başladılar. Bu durum ise en çok Acun Ilıcalı’nın zararına oldu. Kariyer hayatındaki üstün başarısı ve pratik zekasıyla milyonları kendine hayran bırakan Acun Ilıcalı’nın bu konu hakkında ne yapacağı ise merak konusu oldu.