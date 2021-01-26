Ankara Keçiörengücü, başkent derbisi hazırlıklarına başladı
Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Ankaraspor ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, iki grup halinde dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçla sona erdi.
Yeni transferler Kamal Issah ve Sadio Diallo, başkent ekibiyle ilk antrenmanlarına çıktı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.