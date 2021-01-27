Survivor 2021’ın Şampiyonu Batuhan Oluyor! Yaptığı O Hareketle Herkesin Takdirini Topladı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Survivor 2021’in en sevilen yarışmacılarından Batuhan'ın takım arkadaşlarına ‘barış eli’ uzatması sosyal medyanın gündemine düştü. Tüm seyircinin takdirini topladı.
Survivor 2021 Ünlüler Takımı’nda yarışan Batuhan Karacakaya takım arkadaşlarıyla sık sık yaşadığı problemlerle gündeme geliyordu. Sinirlerin gerildiği adada, herkesi sevindiren bir olay yaşandı. Melis’in kalbini kıran Batuhan’dan Melis’e barış eli uzatıldı. Herkesi sevindiren o sahneler, tüm izleyicinin takdirini topladı.
“En Sevmediğim Şeyi Batuhan Yaptı”
Zorlu ada şartları, tüm yarışmacıların üzerinde gerginlik yaratmaya devam ediyor. Açlık, oyun kaybı ve sıcaklık dolayısıyla sinirleri gerilen yarışmacıların da zaman zaman birbirlerinin kalbini kırmasına sebep oluyor. Bu kırgınlardan bir diğeri de iyi anlaşan Melis ve Batuhan arasında yaşanıyor. Batuhan ile iyi anlaştıklarını belirten Melis, Batuhan’ın kendisine sesini yükseltmesi onu derinden etkiledi. Batuhan’dan böyle bir şey beklemediğini söyleyen Melis, en sevmediği şeyi Batuhan yaptığı için de daha fazla kırgınlık yaşadı. Batuhan ile yakın olduğu için ondan kırıcı hareket beklemediğini de belirten Melis, Batuhan’ın beyaz bayrak uzatmasıyla araları düzeltti.
27 Oca 2021 - 21:24 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.