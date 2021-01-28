Masterchef Serhat ve Barbaros Ortak Oluyor! Şefler ve Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu! “Paraya Para Demeyecekler…”

Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı Masterchef Türkiye hakkında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ekranlara veda etmesine rağmen hakkında çıkan haberlerle tüm dikkatleri üzerine çeken programda meydana gelen yeni bir detay, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Masterchef Serhat ve Barbaros’un sürekli bir araya gelmesi beraberinde yeni bir konuyu getirdi.

Masterchef Türkiye’nin jüri üyesi olan Somer Şef’e göre Barbaros Yoloğlu lezzette, Serhat Doğramacı ise pratikte çok başarılıydı. Programın bitmesinin ardından Serhat ve Barbaros’un sürekli bir araya gelmesi akıllarda soru işaretine neden oldu. Uzun zamandır sosyal medya gündemini meşgul eden ve yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Serhat ve Barbaros merak edilen konuyla beraber gündemde deprem etkisi yarattı.