Masterchef Serhat ve Barbaros Ortak Oluyor! Şefler ve Acun Ilıcalı Ellerinden Tuttu! “Paraya Para Demeyecekler…”
Tv8 kanalında 2020 sezonunu bitirmesinin ardından ekranlara veda eden Masterchef Türkiye, seyirci üzerinde büyük bir yankı uyandırmış ve herkesi hüsranın içerisine sürüklemişti. Son derece başarılı yarışmacıların olduğu Masterchef Türkiye 2020 sezonu sonrasında ortaya çıkan gelişmeler ise akıllara durgunluk verdi. Masterchef’in şampiyonu olan Serhat Doğramacı ve programdan ikinci olarak ayrılan Barbaros Yoloğlu’nun sürekli bir araya gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun yer aldığı Masterchef Türkiye hakkında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ekranlara veda etmesine rağmen hakkında çıkan haberlerle tüm dikkatleri üzerine çeken programda meydana gelen yeni bir detay, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Masterchef Serhat ve Barbaros’un sürekli bir araya gelmesi beraberinde yeni bir konuyu getirdi.
Masterchef Türkiye’nin jüri üyesi olan Somer Şef’e göre Barbaros Yoloğlu lezzette, Serhat Doğramacı ise pratikte çok başarılıydı. Programın bitmesinin ardından Serhat ve Barbaros’un sürekli bir araya gelmesi akıllarda soru işaretine neden oldu. Uzun zamandır sosyal medya gündemini meşgul eden ve yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Serhat ve Barbaros merak edilen konuyla beraber gündemde deprem etkisi yarattı.
28 Oca 2021 - 11:36 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.