Şubat Ayı Bitcoin (BTC) İçin Önemli Bir Ay Olacak
Kripto para piyasasının lider para birimi Bitcoin için şubat önemli bir ay olacak. Bitcoin’in en büyük destekçilerinden biri olan Microstrategy CEO’su Michael Saylor önderliğinde binlerce Bitcoin yatırımcısının yer alacağı bir etkinlik düzenlenecek. Microstrategy ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikle Bitcoin’in yatırımcı sayısının artması ve uzun zamandır devam eden rallide yeni bir aşamaya geçilmesi bekleniyor.
Lider kripto para birimi Bitcoin 2020 yılında Covid-19 salgınının global piyasalarda yarattığı değişikliklerin de etkisi ile büyük bir ralliye başladı. Yıl boyunca fiyat artışını sürdüren Bitcoin özellikle 2020 yılının son ayından bu yana inanılmaz bir yükseliş gösterdi. 2020 yılının ocak ayında 8 bin dolar seviyesinde konumlanan kripto para 2021 yılının ocak ayında ise 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı ve yeni bir tarihi rekora imza attı. Birçok balon tehlikesine rağmen inanılmaz oranda değerlenen Bitcoin sadece ekim ayından bu yana %200 oranında değer kazandı. Bitcoin’in bu yükselişinde en önemli etmenlerden biri de kurumsal yatırımcılardaki artış oldu. Bitcoin’in en önemli kurumsal yatırımcılarından biri olan Mivrostrategy şirketi ise bu rallinin devam etmesini bekliyor ve Bitcoin için yeni adımlar atmaya başlıyor.
28 Oca 2021 - 17:26 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.