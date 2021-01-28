Şubat Ayı Bitcoin (BTC) İçin Önemli Bir Ay Olacak

Lider kripto para birimi Bitcoin 2020 yılında Covid-19 salgınının global piyasalarda yarattığı değişikliklerin de etkisi ile büyük bir ralliye başladı. Yıl boyunca fiyat artışını sürdüren Bitcoin özellikle 2020 yılının son ayından bu yana inanılmaz bir yükseliş gösterdi. 2020 yılının ocak ayında 8 bin dolar seviyesinde konumlanan kripto para 2021 yılının ocak ayında ise 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı ve yeni bir tarihi rekora imza attı. Birçok balon tehlikesine rağmen inanılmaz oranda değerlenen Bitcoin sadece ekim ayından bu yana %200 oranında değer kazandı. Bitcoin’in bu yükselişinde en önemli etmenlerden biri de kurumsal yatırımcılardaki artış oldu. Bitcoin’in en önemli kurumsal yatırımcılarından biri olan Mivrostrategy şirketi ise bu rallinin devam etmesini bekliyor ve Bitcoin için yeni adımlar atmaya başlıyor.