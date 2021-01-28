Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Oca 2021 - 17:26 G: 28 Oca 2021 - 17:36

Şubat Ayı Bitcoin (BTC) İçin Önemli Bir Ay Olacak

Kripto para piyasasının lider para birimi Bitcoin için şubat önemli bir ay olacak. Bitcoin’in en büyük destekçilerinden biri olan Microstrategy CEO’su Michael Saylor önderliğinde binlerce Bitcoin yatırımcısının yer alacağı bir etkinlik düzenlenecek. Microstrategy ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikle Bitcoin’in yatırımcı sayısının artması ve uzun zamandır devam eden rallide yeni bir aşamaya geçilmesi bekleniyor.

Emre Okur Tüm Haberleri

Lider kripto para birimi Bitcoin 2020 yılında Covid-19 salgınının global piyasalarda yarattığı değişikliklerin de etkisi ile büyük bir ralliye başladı. Yıl boyunca fiyat artışını sürdüren Bitcoin özellikle 2020 yılının son ayından bu yana inanılmaz bir yükseliş gösterdi. 2020 yılının ocak ayında 8 bin dolar seviyesinde konumlanan kripto para 2021 yılının ocak ayında ise 40 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı ve yeni bir tarihi rekora imza attı. Birçok balon tehlikesine rağmen inanılmaz oranda değerlenen Bitcoin sadece ekim ayından bu yana %200 oranında değer kazandı. Bitcoin’in bu yükselişinde en önemli etmenlerden biri de kurumsal yatırımcılardaki artış oldu. Bitcoin’in en önemli kurumsal yatırımcılarından biri olan Mivrostrategy şirketi ise bu rallinin devam etmesini bekliyor ve Bitcoin için yeni adımlar atmaya başlıyor.

28 Oca 2021 - 17:26 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Şimdi Ev Alınır Mı? Konut Fiyatları Yükselecek Mi? mask
Şimdi Ev Alınır Mı? Konut Fiyatları Yükselecek Mi?
İŞKUR’dan En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı mask
İŞKUR’dan En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı
Askerde Telefon Yasak Mı? Akıllı Telefon Dışında Kullanılabilir Mi? Kışlada Telefon Serbest Mi? mask
Askerde Telefon Yasak Mı? Akıllı Telefon Dışında Kullanılabilir Mi? Kışlada Telefon Serbest Mi?
Kısa Çalışma Ödeneği Zammı 2021: İşsizlik Maaşı ve Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Zamlı Verilecek? Zamlı İşsizlik Maaşı Hangi Ay Hesaba Yatacak? mask
Kısa Çalışma Ödeneği Zammı 2021: İşsizlik Maaşı ve Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Zamlı Verilecek? Zamlı İşsizlik Maaşı Hangi Ay Hesaba Yatacak?
Esnafa Kredi Erteleme 2021... Kredi Taksitleri Erteleme Nasıl Yapılır? Hangi Bankaların Kredileri Ertelendi? Esnafların Kredileri Ne Zaman Ödenecek? mask
Esnafa Kredi Erteleme 2021... Kredi Taksitleri Erteleme Nasıl Yapılır? Hangi Bankaların Kredileri Ertelendi? Esnafların Kredileri Ne Zaman Ödenecek?
18 Yaş Altı E Devlet Şifresi Alabilir Mi? 18 Yaş Altındakiler E Devlet Kullanabilir Mi? Kimler Kullanabilir? mask
18 Yaş Altı E Devlet Şifresi Alabilir Mi? 18 Yaş Altındakiler E Devlet Kullanabilir Mi? Kimler Kullanabilir?
BTC 30 Bin Dolar Seviyesinde Tıkandı! Analistler Durumu Ele Aldı mask
BTC 30 Bin Dolar Seviyesinde Tıkandı! Analistler Durumu Ele Aldı
Ethereum’un Yeni Hareketleri Ne Olacak? Rakamlar Açıklandı! mask
Ethereum’un Yeni Hareketleri Ne Olacak? Rakamlar Açıklandı!
Arabada Kış Lastiği Cezası 2021 - Kış Lastiği Takmamanın Cezası Ne Kadar? mask
Arabada Kış Lastiği Cezası 2021 - Kış Lastiği Takmamanın Cezası Ne Kadar?
Ripple’da Sular Durulmuyor: XRP İçin Bir Dava Açılışı Daha Gündemde mask
Ripple’da Sular Durulmuyor: XRP İçin Bir Dava Açılışı Daha Gündemde
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi Ev Alınır Mı? Konut Fiyatları Yükselecek Mi? mask
Şimdi Ev Alınır Mı? Konut Fiyatları Yükselecek Mi?
İŞKUR’dan En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı mask
İŞKUR’dan En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı
Şubat Ayı Bitcoin (BTC) İçin Önemli Bir Ay Olacak mask
Şubat Ayı Bitcoin (BTC) İçin Önemli Bir Ay Olacak
Kırmızı Oda Tamamen Değişiyor! Büyük Deprem Başladı! Yeni Gelecek Oyuncu Diziyi Finalden Kurtardı! İşte O Sert Oyuncu… mask
Kırmızı Oda Tamamen Değişiyor! Büyük Deprem Başladı! Yeni Gelecek Oyuncu Diziyi Finalden Kurtardı! İşte O Sert Oyuncu…
İbrahim Tatlıses’ten Baba Gibi Hareket! Mehmet Ali Erbil’in Resmen Hayatı Değişecek! Çok Yakında Başlıyor… mask
İbrahim Tatlıses’ten Baba Gibi Hareket! Mehmet Ali Erbil’in Resmen Hayatı Değişecek! Çok Yakında Başlıyor…
Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı Mı? Bu Hafta Sonu Sokağa Çıkmak Yasak Mı, Kısıtlamalar Kalktı Mı? mask
Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı Mı? Bu Hafta Sonu Sokağa Çıkmak Yasak Mı, Kısıtlamalar Kalktı Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL