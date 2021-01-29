Seren Serengil’den Çok Esrarengiz Hareket! Programı Bırakıyor… Perde Arkasındaki Gerçek Yok Artık Dedirtti!
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında yorumcu koltuğunda oturan Seren Serengil, sosyal medya gündemini sık sık meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Sağlık sorunları nedeniyle gündemden düşmeyen ünlü sunucunun sosyal medya hesabında paylaştığı o gönderi akıllara durgunluk verdi. Binlerce kişi Seren Serengil’in kariyer hayatı hakkında yaptığı açıklamayı merak ederek, araştırma içerisine girdi.
Geçtiğimiz aylarda dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil’in doktoru canlı yayında hastalığını açıklamış ve sevenlerine üzücü haberi vermişti. Bu süreçte hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, herkesi büyük bir paniğin içerisine sürüklemişti. Binlerce kişi Seren Serengil’in sağlık durumunun iyiye gitmesi için temennilerde bulundu. Ünlü sunucu yavaş yavaş kilo almaya başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, geçen gün yayınlanan bölümde son derece can alıcı bir noktaya değindi. Programa konuk olarak gelen Bahar Candan’la arasında geçen konuşma sevenlerini büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Ünlü sunucunun yeni projesinin yolda olduğunu söylemesi ise tüm dengeleri değiştirdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.