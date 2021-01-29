Seren Serengil’den Çok Esrarengiz Hareket! Programı Bırakıyor… Perde Arkasındaki Gerçek Yok Artık Dedirtti!

Geçtiğimiz aylarda dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil’in doktoru canlı yayında hastalığını açıklamış ve sevenlerine üzücü haberi vermişti. Bu süreçte hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, herkesi büyük bir paniğin içerisine sürüklemişti. Binlerce kişi Seren Serengil’in sağlık durumunun iyiye gitmesi için temennilerde bulundu. Ünlü sunucu yavaş yavaş kilo almaya başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, geçen gün yayınlanan bölümde son derece can alıcı bir noktaya değindi. Programa konuk olarak gelen Bahar Candan’la arasında geçen konuşma sevenlerini büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Ünlü sunucunun yeni projesinin yolda olduğunu söylemesi ise tüm dengeleri değiştirdi.