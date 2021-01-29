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- 29 Oca 2021 - 13:33 G: 29 Oca 2021 - 13:44

Seren Serengil’den Çok Esrarengiz Hareket! Programı Bırakıyor… Perde Arkasındaki Gerçek Yok Artık Dedirtti!

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında yorumcu koltuğunda oturan Seren Serengil, sosyal medya gündemini sık sık meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Sağlık sorunları nedeniyle gündemden düşmeyen ünlü sunucunun sosyal medya hesabında paylaştığı o gönderi akıllara durgunluk verdi. Binlerce kişi Seren Serengil’in kariyer hayatı hakkında yaptığı açıklamayı merak ederek, araştırma içerisine girdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Geçtiğimiz aylarda dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil’in doktoru canlı yayında hastalığını açıklamış ve sevenlerine üzücü haberi vermişti. Bu süreçte hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, herkesi büyük bir paniğin içerisine sürüklemişti. Binlerce kişi Seren Serengil’in sağlık durumunun iyiye gitmesi için temennilerde bulundu. Ünlü sunucu yavaş yavaş kilo almaya başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, geçen gün yayınlanan bölümde son derece can alıcı bir noktaya değindi. Programa konuk olarak gelen Bahar Candan’la arasında geçen konuşma sevenlerini büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Ünlü sunucunun yeni projesinin yolda olduğunu söylemesi ise tüm dengeleri değiştirdi.

29 Oca 2021 - 13:33 Ankara- Magazin

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