Aski Baraj Ve Göl Kıyılarını Çöplerden Temizliyor

ASKİ Genel Müdürlüğü yaşanan kuraklık yüzünden kent genelinde suları çekilen baraj ve göllerin kıyı şeritlerinin temizlenmesi için harekete geçti.

İlk olarak Ankara’ya içme suyu sağlayan ikinci büyük baraj olan Kurtboğazı Barajı’nda 53 personel ve 8 araç ile gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu da katıldı.

YAĞIŞ ALMAYAN BARAJ HAVZALARINDA KIYI TEMİZLİĞİ

Yaşanan kuraklık nedeniyle suların çekildiği Kurtboğazı Barajı’nda 26 Ocak 2021 tarihinde yapılan ASKİ ekipleri tarafından yapılan kıyı temizliği çalışmalarına katılan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bozoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara’ya içme suyu sağlayan en büyük ikinci barajımız Kurtboğazı. Buradan gelen suları İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıttıktan sonra Ankaralılara sunuyoruz. Ankaralılara temiz ve kaliteli su verebilmek için arıtma tesislerindeki çalışmanın yanı sıra su havzalarımızı da temiz tutmamız gerekiyor. Dünyada ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Havzalarımız da yeterince yağış almadığı için birçok barajımızda suyun çekildiğini görüyoruz. Buraya gelen piknikçilerin, balık tutmaya gelenlerin attığı atıklar ne yazık ki su havzalarımızı kirletiyor. Suyun çekilmesi ile beraber bu kirlilik daha da ortaya çıktı.”

PİKNİKÇİLERE “SUYUMUZ KİRLENME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA” UYARISI

Kıyı şeridinin çöp poşeti ve plastik atıklardan temizlendiğini ve temizlik çalışmalarını diğer baraj ve göllerde de devam ettireceklerini belirten Bozoğlu özellikle piknik yapan ve balık avlayan vatandaşlara seslenerek, şu uyarılarda bulundu:

“Biz de bunu fırsat bilerek temizlik işlemlerine başladık. Şu anda Kurtboğazı Barajı başta olmak üzere birçok havzamızda ASKİ ekipleri temizlik yapıyor. Dolayısıyla maksimum su kotunu da kapsayacak şekilde yani gelecekte yağışlarla birlikte artacak olan suyun da kirlenmesini engellemek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çevrede gördüğünüz üzere birçok plastik atık var. Hatta tehlikeli atıkların bile ufak tefek atıldığını görüyoruz. Bu atıkların bu havzalara gelmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda çok hassas davranmalarını istiyoruz. Suyu en çok korumamız gereken dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla piknikçilerin dikkat etmesi, atıklarını faaliyetlerinden sonra mutlaka toplamaları gerek. Aksi halde ne yazık ki sularımız kirlenme riskiyle karşı karşıya kalıyor.”