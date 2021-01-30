Seda Sayan'ın Estetikleri Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! O Paylaşım Twitter'i Salladı! “Alın Yazın Ensene Kaydı!"

57 yaşında olan Seda Sayan, uzun süre önce sosyal medya hesabı üzerinden estetik yaptırdığını dile getirmişti. Fransız Askısı adı verilen yöntem ile yüzünü gençleştirdiğini belirten ünlü sunucu, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Seda Sayan’ın yeniden ekranlarda boy göstermesiyle beraber estetik yaptırdığı sırada paylaşılan görüntüleri gündeme düştü.

Şarkıcı ve sunucu olan Seda Sayan, bir yıl önce yaşlanmaya karşıt olarak yüzüne yeni bir estetik yaptırmıştı. Açık sözlülüğü ve keskin konuşmalarıyla tanınan Seda Sayan’ın yeniden gündeme gelen estetik fotoğrafları sosyal medya gündeminin altını üstüne getirdi. Binlerce kişi ünlü sunucunun o halleri karşısında şaşkınlığını gizleyemezken yorum yapmayı da ihmal etmedi.