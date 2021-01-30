Seda Sayan'ın Estetikleri Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! O Paylaşım Twitter'i Salladı! “Alın Yazın Ensene Kaydı!"
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı ile adından sık sık söz ettiren Seda Sayan, daha önce O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda yer alıyordu. Son zamanlarda ekranlarda sık sık boy göstermesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü sunucunun estetikleri sosyal medyada dalga konusu oldu. Seda Sayan hakkında yapılan paylaşımlar Twitter’ı salladı. Herkes ünlü şarkıcının o hallerini görmek için arama motorlarının altını üstüne getirdi.
57 yaşında olan Seda Sayan, uzun süre önce sosyal medya hesabı üzerinden estetik yaptırdığını dile getirmişti. Fransız Askısı adı verilen yöntem ile yüzünü gençleştirdiğini belirten ünlü sunucu, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Seda Sayan’ın yeniden ekranlarda boy göstermesiyle beraber estetik yaptırdığı sırada paylaşılan görüntüleri gündeme düştü.
Şarkıcı ve sunucu olan Seda Sayan, bir yıl önce yaşlanmaya karşıt olarak yüzüne yeni bir estetik yaptırmıştı. Açık sözlülüğü ve keskin konuşmalarıyla tanınan Seda Sayan’ın yeniden gündeme gelen estetik fotoğrafları sosyal medya gündeminin altını üstüne getirdi. Binlerce kişi ünlü sunucunun o halleri karşısında şaşkınlığını gizleyemezken yorum yapmayı da ihmal etmedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.