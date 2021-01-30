Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Oca 2021 - 21:53 G: 30 Oca 2021 - 22:12

Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılmasının Sebebi Resmen Ortaya Çıktı! Sağlık Sorunları Denilmişti Ama Yeni Projeye Başlıyor!

Sağlık sorunlarından dolayı Sefirin Kızı dizisine veda eden Neslihan Atagül, hayran kitlesini hüsrana uğratmıştı. Uzun zamandır gündemi meşgul eden isimlerden birisi olan ünlü oyuncu diziden ayrıldığında biraz dinlenmesi gerektiğini dile getirmişti. Son zamanlarda sağlık durumu biraz daha iyiye giden Neslihan Atagül’ün Sefirin Kızı dizisinden ayrılma sebebi resmen ortaya çıktı. Duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı teşhisi konulan ve uzun süredir evde tedavi gören Neslihan Atagül, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapmış ve sağlık durumunun bir tık daha iyiye gittiğini dile getirmişti. Rahatsızlığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisine veda eden oyuncunun yeni bir projesi olduğu ortaya çıktı. Bu durum ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Herkes oyuncunun projesinin ne olduğunu merak etmeye başladı.

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, geçtiğimiz haftalarda diziye devam edemeyeceğini belirterek evde dinlenme kararı aldığını dile getirmişti. Haftalardır sağlık durumu hakkında sevenlerini endişelendiren oyuncu, sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaştı ve sağlık durumunun çok daha iyi olduğunu belirtmiş oldu. Sağlık durumunun iyiye gittiği görülen oyuncunun yeni projesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

30 Oca 2021 - 21:53 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serdar Ortaç Şarkıcılığı Bırakıyor! Artık Oyuncu Olarak Ekranlara Gelecek! Fenomen Dizinin Kadrosunda... mask
Serdar Ortaç Şarkıcılığı Bırakıyor! Artık Oyuncu Olarak Ekranlara Gelecek! Fenomen Dizinin Kadrosunda...
Kerem Bürsin Gelinlik Giyince Sosyal Medya Karıştı! Tepki Üzerine Tepki Aldı! "Hiç Yakışmış mı?" mask
Kerem Bürsin Gelinlik Giyince Sosyal Medya Karıştı! Tepki Üzerine Tepki Aldı! "Hiç Yakışmış mı?"
Nilperi Şahinkaya’dan Olay Gaf: Bakın Kerem Bürsin Ve Hande Erçel Hakkında Ağzından Bu Sefer Ne Kaçırdı? mask
Nilperi Şahinkaya’dan Olay Gaf: Bakın Kerem Bürsin Ve Hande Erçel Hakkında Ağzından Bu Sefer Ne Kaçırdı?
Survivor Poyraz Reynmen'e Tıpatıp Benzeyince Sosyal Medya Karıştı! Türkiye'nin Gündemi Oldu! Alakaları Ne? mask
Survivor Poyraz Reynmen'e Tıpatıp Benzeyince Sosyal Medya Karıştı! Türkiye'nin Gündemi Oldu! Alakaları Ne?
Merve Boluğur Şarkıcılığı Çok Sevdi, Şarkı Okumak Kesmedi! Acemi Cadı’dan Elektro Pop Albümü Geliyor! mask
Merve Boluğur Şarkıcılığı Çok Sevdi, Şarkı Okumak Kesmedi! Acemi Cadı’dan Elektro Pop Albümü Geliyor!
Eda Ece Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Danilo Şef ve Eda Ece Arasında ve Var? Meğer Eda Ece... mask
Eda Ece Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Danilo Şef ve Eda Ece Arasında ve Var? Meğer Eda Ece...
Ebru Gündeş Boşandı mı? O Ses Türkiye Jürisi Ebru Gündeş ile Reza Zarrab Ayrıldı mı? mask
Ebru Gündeş Boşandı mı? O Ses Türkiye Jürisi Ebru Gündeş ile Reza Zarrab Ayrıldı mı?
Seda Sayan'ın Estetikleri Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! O Paylaşım Twitter'i Salladı! “Alın Yazın Ensene Kaydı!" mask
Seda Sayan'ın Estetikleri Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu! O Paylaşım Twitter'i Salladı! “Alın Yazın Ensene Kaydı!"
Fenomen Gelin Hanife Gürdal Hakarette Boyut Atladı! Ayrılık Açıklaması Olay Oldu! En Yakınlarına Bile... mask
Fenomen Gelin Hanife Gürdal Hakarette Boyut Atladı! Ayrılık Açıklaması Olay Oldu! En Yakınlarına Bile...
Demet Akalın Önce Geçinemiyorum Dedi, Sonra ATM’den Tomarla Para Çekip Alışverişin Dibini Gördü! Tek Bir Mağazada 45 Dakika Geçirdi… mask
Demet Akalın Önce Geçinemiyorum Dedi, Sonra ATM’den Tomarla Para Çekip Alışverişin Dibini Gördü! Tek Bir Mağazada 45 Dakika Geçirdi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kırmızı Oda Dizisinde Boncuk'un Ayrıldığı Kesinleşti! Paylaşımıyla Resmen Duyurdu! Bir Hikaye Daha Bitti! mask
Kırmızı Oda Dizisinde Boncuk'un Ayrıldığı Kesinleşti! Paylaşımıyla Resmen Duyurdu! Bir Hikaye Daha Bitti!
Son Dakika: Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı mask
Son Dakika: Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe'de Mesut Özil Rizespor Maçında Oynayacak mı? Mesut Özil kadroda mı? Mesut Özil 30 Ocak Forma Giyecek mi? mask
Fenerbahçe'de Mesut Özil Rizespor Maçında Oynayacak mı? Mesut Özil kadroda mı? Mesut Özil 30 Ocak Forma Giyecek mi?
Somer Şef Yeme – İçme Sektörüne İsyan Etti! Yetkililere Seslendi, Çaresiz Kaldığını Duyurdu! Destek Üzerine Destek Yağıyor… mask
Somer Şef Yeme – İçme Sektörüne İsyan Etti! Yetkililere Seslendi, Çaresiz Kaldığını Duyurdu! Destek Üzerine Destek Yağıyor…
Masumlar Apartmanı Dizisine Bir İsim Daha Katılıyor! Karakteri Şok Edecek! Hasibe'yle Bağlantısı Ne? mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Bir İsim Daha Katılıyor! Karakteri Şok Edecek! Hasibe'yle Bağlantısı Ne?
Esra Erol Konuğunu Stüdyodan ‘Defol’ Diyerek Kovdu! Gerilim Artınca Sinirler Bozuldu! 3 Çocuk Ortada Kaldı… mask
Esra Erol Konuğunu Stüdyodan ‘Defol’ Diyerek Kovdu! Gerilim Artınca Sinirler Bozuldu! 3 Çocuk Ortada Kaldı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL