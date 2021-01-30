Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılmasının Sebebi Resmen Ortaya Çıktı! Sağlık Sorunları Denilmişti Ama Yeni Projeye Başlıyor!

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı teşhisi konulan ve uzun süredir evde tedavi gören Neslihan Atagül, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapmış ve sağlık durumunun bir tık daha iyiye gittiğini dile getirmişti. Rahatsızlığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisine veda eden oyuncunun yeni bir projesi olduğu ortaya çıktı. Bu durum ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Herkes oyuncunun projesinin ne olduğunu merak etmeye başladı.

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, geçtiğimiz haftalarda diziye devam edemeyeceğini belirterek evde dinlenme kararı aldığını dile getirmişti. Haftalardır sağlık durumu hakkında sevenlerini endişelendiren oyuncu, sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaştı ve sağlık durumunun çok daha iyi olduğunu belirtmiş oldu. Sağlık durumunun iyiye gittiği görülen oyuncunun yeni projesi ise herkesi şaşkına çevirdi.