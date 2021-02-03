Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz Hakkında Son Kez Konuştu! Küsmedik Dedi Soru İşareti Bıraktı! Barıştılar mı?
Geçtiğimiz yıla damgasını vuran Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı sürpriz bir şekilde bitmiş, ardında birçok soru işareti bırakmıştı. 10 ay kadar süren ilişkinin bitmesi hakkında ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti.
Geçtiğimiz yıl, birlikte Atina’da görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı, bu görüntülerle ortaya çıkmıştı. ‘ 2020 yılının aşkı’ olarak nitelendirilen ikilinin birlikteliği, 10 ay kadar sürmüş, sessizce bitmişti. Ayrıldıkları andan itibaren ayrılıklarına dair bir açıklama yapmayan ikilinin ayrılık sebebi de en çok merak edilen konu oldu. Ayrılık sebepleri bilinmeyen bu aşk, birçok iddiaları da beraberinde getirdi.
Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişinin ardından gelen “Serenay doğru kararı vermiş, çok bile beraber kaldılar”, “Serenay hevesini aldı bu kadarı yetmiştir” tarzında yorumlar ise biraz acımasızca oldu. İkilinin birlikteliğine sevenler ise bu ayrılığın ardından üzüntülerini çokça dile getirdiler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.