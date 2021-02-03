Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz Hakkında Son Kez Konuştu! Küsmedik Dedi Soru İşareti Bıraktı! Barıştılar mı?

Geçtiğimiz yıl, birlikte Atina’da görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı, bu görüntülerle ortaya çıkmıştı. ‘ 2020 yılının aşkı’ olarak nitelendirilen ikilinin birlikteliği, 10 ay kadar sürmüş, sessizce bitmişti. Ayrıldıkları andan itibaren ayrılıklarına dair bir açıklama yapmayan ikilinin ayrılık sebebi de en çok merak edilen konu oldu. Ayrılık sebepleri bilinmeyen bu aşk, birçok iddiaları da beraberinde getirdi.

Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişinin ardından gelen “Serenay doğru kararı vermiş, çok bile beraber kaldılar”, “Serenay hevesini aldı bu kadarı yetmiştir” tarzında yorumlar ise biraz acımasızca oldu. İkilinin birlikteliğine sevenler ise bu ayrılığın ardından üzüntülerini çokça dile getirdiler.