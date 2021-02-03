Hande Erçel Hayranlarını Şaşkına Çevirdi! Sürpriz Paylaşımına Yorum Yapan İsim Şok Etti! Bu Kez Kerem Bürsin Sustu, O Konuştu! Artık Bürsin Devri Kapandı…

Hande Erçel, uzun zamandır hayli popüler olduğu bir dönem içerisinde. Hatta öyle ki; Erçel; Instagram’ın en çok etkileşim alan Türk kadını diyebiliriz. Ünlü Oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisinde rol almaya başlamasının hemen ardından tüm dikkatleri tamamen üzerine çekti. Kerem Bürsin ile muhteşem bir ekran uyumu içerisinde olan Erçel, şimdilerde de sosyal medyayı yıkıyor.

Ünlü oyuncu Erçel, sık sık takipçilerine karşılık paylaşım yaparken, kimi zaman dizi setinden kamer arkası veriyor, kimi zaman ise Kerem Bürsin ile canlı yayınlar yaparak takipçilerinin karşısına çıkıyor. Böylelikle gündemi sallamanın da muhteşem keyfini sürmeye devam ediyor.