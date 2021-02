Anasayfa/

03 Şub 2021 - 19:43

Hande Erçel Hayranlarını Şaşkına Çevirdi! Sürpriz Paylaşımına Yorum Yapan İsim Şok Etti! Bu Kez Kerem Bürsin Sustu, O Konuştu! Artık Bürsin Devri Kapandı…

FOX TV ekranlarının en beğenilen programlarından olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 19 Milyondan daha fazla takipçisi bulunan Erçel’in her yaptığı, her giydiği ve her paylaşımı adeta sosyal medyayı sallayıp yıkıyor. Oyuncunun son paylaştığı gönderi de; yine tüm dikkatleri üzerine çekerek gündem oldu.