Hande Erçel Hayranlarını Şaşkına Çevirdi! Sürpriz Paylaşımına Yorum Yapan İsim Şok Etti! Bu Kez Kerem Bürsin Sustu, O Konuştu! Artık Bürsin Devri Kapandı…
FOX TV ekranlarının en beğenilen programlarından olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 19 Milyondan daha fazla takipçisi bulunan Erçel’in her yaptığı, her giydiği ve her paylaşımı adeta sosyal medyayı sallayıp yıkıyor. Oyuncunun son paylaştığı gönderi de; yine tüm dikkatleri üzerine çekerek gündem oldu.
Hande Erçel, uzun zamandır hayli popüler olduğu bir dönem içerisinde. Hatta öyle ki; Erçel; Instagram’ın en çok etkileşim alan Türk kadını diyebiliriz. Ünlü Oyuncu, Sen Çal Kapımı dizisinde rol almaya başlamasının hemen ardından tüm dikkatleri tamamen üzerine çekti. Kerem Bürsin ile muhteşem bir ekran uyumu içerisinde olan Erçel, şimdilerde de sosyal medyayı yıkıyor.
Ünlü oyuncu Erçel, sık sık takipçilerine karşılık paylaşım yaparken, kimi zaman dizi setinden kamer arkası veriyor, kimi zaman ise Kerem Bürsin ile canlı yayınlar yaparak takipçilerinin karşısına çıkıyor. Böylelikle gündemi sallamanın da muhteşem keyfini sürmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.