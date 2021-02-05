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- 05 Şub 2021 - 17:29 G: 05 Şub 2021 - 17:36

Seçim Sonuçlandı! O isim Tekrar Başkan!

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının seçimleri sonuçlandı. O isim tekrar başkan.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi.

05 Şub 2021 - 17:29 AA İstanbul- Spor

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