Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray Ülker Stadı'nda oynanacak derbi karşılaşması için saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Süper ligin en büyük derbisi beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak. Fenerbahçe - Galatasaray Karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır.

Fenerbahçe Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde ett. Derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde haftaya lider giren Erol Bulut'un öğrencileri, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

- Fenerbahçe - Galatasaray Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.

Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe derbinin hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbide Galatasaray'ı konuk edecek.