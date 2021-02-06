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- 06 Şub 2021 - 17:36 G: 06 Şub 2021 - 17:37

Ankara Keçiörengücü kampa girdi

TFF 1. Ligin 20. haftasında Adanasporu konuk edecek olan Başkent ekiplerinden Ankara Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Keçiörengücü Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Ligin 20. haftasında Adanasporu konuk edecek olan Başkent ekiplerinden Ankara Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sezonun ilk devresinde Adanaspor ile deplasmanda 0-0lık skorla berabere ayrılan Ankara Keçiörengücü yarınki müsabakada sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

Ankara Keçiörengücü TFF 1. Ligin 20. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Aktepe Stadında gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dk. sürdü. İdmana ısınma hareketleri ve kondisyonla başlayan futbolcular ardından 5e 2 top kapma oyununa geçti. Teknik Direktör İlker Püren yönetimindeki antrenman yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Pazar günü saat 13.30da Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Ankara Keçiörengücü kampa girdi.

06 Şub 2021 - 17:36 - Spor

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