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06 Şub 2021 - 17:36

Ankara Keçiörengücü kampa girdi

TFF 1. Ligin 20. haftasında Adanasporu konuk edecek olan Başkent ekiplerinden Ankara Keçiörengücü bu maçın hazırlıklarını tamamladı.