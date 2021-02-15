Demet Akalın Günler Sonra Açıkladı! Okan Kurt’un Sağlık Durumu Giderek Kötüye Mi Gidiyor? “Ciğerlerine İnmiş!”
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının güzel sunucusu Demet Akalın’ın önce eşi daha sonra kendisi Koronavirüse yakalanmıştı. Yakalanmadan önce yaptığı açıklamayla milyonları şoka uğratan Demet Akalın bu seferde koronavirüse nereden yakalandığını resmen açıkladı. Açıklamasının ardından milyonlarca kişinin kafasında soru işareti oluştu.
Sosyal medyada sık sık yazım hatalarıyla gündeme gelen Demet Akalın Koronavirüs önlemlerine çok dikkat ediyor hatta sık sık Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara da uyarılarda bulunuyordu. Yaptığı paylaşımlarda sık sık koronavirüsten korunmanın önemini vurgulayan Demet Akalın, Koronavirüse yakalanarak büyük bir şok etkisi yaratmıştı.
Sosyal medya hesabından, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Demet Akalın daha öncede Uludağ’a kayak yapmaya gittiğini duyurmuş ve “Hiç linçlemeyin, hafta sonu gideceğim” demişti fakat koronavirüsü orada kaptığını duyurdu. Bunun arkasından binlerce sosyal medya kullanıcısı Uludağ için kafasında soru işareti bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.