Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Şub 2021 - 14:31 G: 15 Şub 2021 - 14:45

Demet Akalın Günler Sonra Açıkladı! Okan Kurt’un Sağlık Durumu Giderek Kötüye Mi Gidiyor? “Ciğerlerine İnmiş!”

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının güzel sunucusu Demet Akalın’ın önce eşi daha sonra kendisi Koronavirüse yakalanmıştı. Yakalanmadan önce yaptığı açıklamayla milyonları şoka uğratan Demet Akalın bu seferde koronavirüse nereden yakalandığını resmen açıkladı. Açıklamasının ardından milyonlarca kişinin kafasında soru işareti oluştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medyada sık sık yazım hatalarıyla gündeme gelen Demet Akalın Koronavirüs önlemlerine çok dikkat ediyor hatta sık sık Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara da uyarılarda bulunuyordu. Yaptığı paylaşımlarda sık sık koronavirüsten korunmanın önemini vurgulayan Demet Akalın, Koronavirüse yakalanarak büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

Sosyal medya hesabından, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Demet Akalın daha öncede Uludağ’a kayak yapmaya gittiğini duyurmuş ve “Hiç linçlemeyin, hafta sonu gideceğim” demişti fakat koronavirüsü orada kaptığını duyurdu. Bunun arkasından binlerce sosyal medya kullanıcısı Uludağ için kafasında soru işareti bıraktı.

15 Şub 2021 - 14:31 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Barbaros’tan Sevgililer Günü İtirafı! Takipçiler İkiye Bölündü! Teker Teker Takipten Çıkmaya Başladılar! “Aşkım Rengarenk!” mask
Masterchef Barbaros’tan Sevgililer Günü İtirafı! Takipçiler İkiye Bölündü! Teker Teker Takipten Çıkmaya Başladılar! “Aşkım Rengarenk!”
Ezgi Mola Sevgilisini Resmen İfşaladı! Sevgililer Gününü Unutunca Sosyal Medyanın Yeni Gündemi Oldu! “Nasıl Unutursun Be, Herkes Paylaştı!” mask
Ezgi Mola Sevgilisini Resmen İfşaladı! Sevgililer Gününü Unutunca Sosyal Medyanın Yeni Gündemi Oldu! “Nasıl Unutursun Be, Herkes Paylaştı!”
Seren Serengil Atağa Geçti! Önce Kitap Sonra Film... İmzalar Atıldı, Çekimler Başlıyor! İşte Kadro... mask
Seren Serengil Atağa Geçti! Önce Kitap Sonra Film... İmzalar Atıldı, Çekimler Başlıyor! İşte Kadro...
Sen Çal Kapımı Dizisi 14 Şubat Farkıyla Şaşırttı! Milyonlar ‘Bir Umut’ Dedi Ama Beklenen Olmadı! “Yeter Artık Çok Sıktı!” mask
Sen Çal Kapımı Dizisi 14 Şubat Farkıyla Şaşırttı! Milyonlar ‘Bir Umut’ Dedi Ama Beklenen Olmadı! “Yeter Artık Çok Sıktı!”
Demet Akalın'ın Haklı İsyanı Gündeme Oturdu! 'Zavallısın' Dedi, Ti'ye Aldı! "Koronaya Çok Geçmiş Olsun!" mask
Demet Akalın'ın Haklı İsyanı Gündeme Oturdu! 'Zavallısın' Dedi, Ti'ye Aldı! "Koronaya Çok Geçmiş Olsun!"
Seren Serengil, Hande Erçel'in Yolundan Yürüyor! mask
Seren Serengil, Hande Erçel'in Yolundan Yürüyor!
Survivor'da Gönüllüler Takımında Adeta Kıyamet Başladı! Birinin Bacağı Yandı, Birinin Kafasına Baraka Uçtu! Neler Oluyor? mask
Survivor'da Gönüllüler Takımında Adeta Kıyamet Başladı! Birinin Bacağı Yandı, Birinin Kafasına Baraka Uçtu! Neler Oluyor?
Serdar Ortaç Yeni Arabasıyla Milyonları Kıskandırdı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Hayal mi Gerçek mi?" mask
Serdar Ortaç Yeni Arabasıyla Milyonları Kıskandırdı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Hayal mi Gerçek mi?"
Seren Serengil ve Mustafa Tohma Aşkı Bitiyor Mu? O Hamle Evlilik Yolunun Önüne Geçti! Mustafa Tohma'nın Suçu Ne? mask
Seren Serengil ve Mustafa Tohma Aşkı Bitiyor Mu? O Hamle Evlilik Yolunun Önüne Geçti! Mustafa Tohma'nın Suçu Ne?
Hande Erçel 6 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medyada Çalkalandı! "Bizler Ekmek Bulamıyoruz..." mask
Hande Erçel 6 Kişinin Asgari Ücretini Giydi! Sosyal Medyada Çalkalandı! "Bizler Ekmek Bulamıyoruz..."
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Polat Alemdar'ı Diziye Veda Etti! Fragmandan Resmen Duyuruldu! Ortalık Karışıyor... mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Polat Alemdar'ı Diziye Veda Etti! Fragmandan Resmen Duyuruldu! Ortalık Karışıyor...
DEAŞ'lı Terörist Kadın Ülke'ye Kaçak Şekilde Girmeye Çalışırken Yakalandı! mask
DEAŞ'lı Terörist Kadın Ülke'ye Kaçak Şekilde Girmeye Çalışırken Yakalandı!
Ziya Öğretmen Iğdır'da! "Her Bir Okulumuz Bu Ülkeyi Yüceltecek Bir Mekan Olacak" mask
Ziya Öğretmen Iğdır'da! "Her Bir Okulumuz Bu Ülkeyi Yüceltecek Bir Mekan Olacak"
Korona Virüs Avrupa Sanayisini Dağıttı! Üretim'de Rekor Düşüş! mask
Korona Virüs Avrupa Sanayisini Dağıttı! Üretim'de Rekor Düşüş!
Trabzonspor, Avcı yönetiminde Kararlı! Hedef En Uzun Galibiyet Serisi! mask
Trabzonspor, Avcı yönetiminde Kararlı! Hedef En Uzun Galibiyet Serisi!
Masterchef Barbaros’tan Sevgililer Günü İtirafı! Takipçiler İkiye Bölündü! Teker Teker Takipten Çıkmaya Başladılar! “Aşkım Rengarenk!” mask
Masterchef Barbaros’tan Sevgililer Günü İtirafı! Takipçiler İkiye Bölündü! Teker Teker Takipten Çıkmaya Başladılar! “Aşkım Rengarenk!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL