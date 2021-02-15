Demet Akalın Günler Sonra Açıkladı! Okan Kurt’un Sağlık Durumu Giderek Kötüye Mi Gidiyor? “Ciğerlerine İnmiş!”

Sosyal medyada sık sık yazım hatalarıyla gündeme gelen Demet Akalın Koronavirüs önlemlerine çok dikkat ediyor hatta sık sık Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara da uyarılarda bulunuyordu. Yaptığı paylaşımlarda sık sık koronavirüsten korunmanın önemini vurgulayan Demet Akalın, Koronavirüse yakalanarak büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

Sosyal medya hesabından, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Demet Akalın daha öncede Uludağ’a kayak yapmaya gittiğini duyurmuş ve “Hiç linçlemeyin, hafta sonu gideceğim” demişti fakat koronavirüsü orada kaptığını duyurdu. Bunun arkasından binlerce sosyal medya kullanıcısı Uludağ için kafasında soru işareti bıraktı.