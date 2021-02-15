İbo Show Krizi Bitmek Bilmiyor! “Tank Gibi Kadınım” Dedi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! İşte Şimdi Her Şey Daha Çok Karışacak! Neler Oluyor?

Ekranların en sevilen programlarından biri olan İbo Show her hafta konuklarıyla büyük yankı uyandırıyor. Birbirinden farklı ve özel sanatçıları konuk olarak ağırlayan İbrahim Tatlıses programıyla akıllara kazınıyor. Ayşe Mine ve Gülden Karaböcek arasında geçen 'yer kapma' tartışmasında ise yeni olaylar gelişti ve milyonlar adeta yapılan açıklamalara şok oldu. Gülden Karaböcek'in kızı Nur Karaböcek olaya farklı bir bakış açısı kazandırdı.

Ekranlara gelen programın fasıl kısmında ise tüm sanatçılar ayağa kalkmış ve ’yer kapma’ kavgası alevlendiği iddia edilmişti. Ayşe Mine’nin şarkı söylediği anlarda Faruk Tınaz’ı ekarte etmiş ve Tatlıses’in yanına doğru geçtiği ifadeleri sosyal medyada uzun bir süre gündem olmuştu. Ayşe Mine ise bu görüntülerin ardından kendisini meslektaşı Gülden Karaböcek'in poposuyla iterek uzaklaştırdığını iddia etmişti. Gülden Karaböcek ise bu iddialara geç kalmadı ve…