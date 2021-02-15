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- 15 Şub 2021 - 19:40 G: 15 Şub 2021 - 20:37

İbo Show Krizi Bitmek Bilmiyor! “Tank Gibi Kadınım” Dedi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı! İşte Şimdi Her Şey Daha Çok Karışacak! Neler Oluyor?

Ekranların en sevilen programları arasında yerini alan İbo Show her bölümüyle ayrı bir olay yaratıyor. Özellikle programa davet ettiği konuklar magazin gündeminde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Her hafta Cumartesi günü sevenleriyle buluşan İbo Show'un konuklarıysa her hafta değişiyor. 6 Şubat tarihli yayının konuklarıysa Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan olarak belirlenmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların en sevilen programlarından biri olan İbo Show her hafta konuklarıyla büyük yankı uyandırıyor. Birbirinden farklı ve özel sanatçıları konuk olarak ağırlayan İbrahim Tatlıses programıyla akıllara kazınıyor. Ayşe Mine ve Gülden Karaböcek arasında geçen 'yer kapma' tartışmasında ise yeni olaylar gelişti ve milyonlar adeta yapılan açıklamalara şok oldu. Gülden Karaböcek'in kızı Nur Karaböcek olaya farklı bir bakış açısı kazandırdı. 

Ekranlara gelen programın fasıl kısmında ise tüm sanatçılar ayağa kalkmış ve ’yer kapma’ kavgası alevlendiği iddia edilmişti. Ayşe Mine’nin şarkı söylediği anlarda Faruk Tınaz’ı ekarte etmiş ve Tatlıses’in yanına doğru geçtiği ifadeleri sosyal medyada uzun bir süre gündem olmuştu. Ayşe Mine ise bu görüntülerin ardından kendisini meslektaşı Gülden Karaböcek'in poposuyla iterek uzaklaştırdığını iddia etmişti. Gülden Karaböcek ise bu iddialara geç kalmadı ve…

15 Şub 2021 - 19:40 Ankara- Magazin

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