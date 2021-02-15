Demet Akalın’dan Adım Adım Koronavirüse Yakalanma Süreci! Her Şeye İsyan Etmişti, Sorun Hüsran Oldu! Neler Oldu Neler?
Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Demet Akalın’ın adım adım koronavirüse yakalanma aşamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tek tek derlendi. Koronavirüs salgının başladığı günden beri büyük bir titizlikle salgından korunmaya çalışmıştı. Fakat beklenilen olmadı ve koronavirüse yakalanan ünlüler arasında yerini aldı.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapan Demet aklaın’ın programa katılamayacağını takım arkadaşı olan Alişan’ dile getirmiş ve “Demet’in eşi Okan Koronavirüs testi yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı. Demet ve Okan şimdi karantina. Eğer durumlar normal giderse Demet’te aramıza kısa bir süre sonra katılacak” sözleriyle açıklamıştı.
Alişan’ın açıklamasından sonra sosyal medya Demet Akalın’ı adeta linçlemişti. Onedio’nun yapmış olduğu habere göre hazırladığımız haber üzerinden sizlerde Demet Akalın’ın koronavirüse yakalanma aşamalarını tek tek görebilirsiniz. Her ünlü gibi o da Koronavirüs salgını yayıldığında evini dezenfekte ettirmiş ve bunu sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.