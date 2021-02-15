Demet Akalın’dan Adım Adım Koronavirüse Yakalanma Süreci! Her Şeye İsyan Etmişti, Sorun Hüsran Oldu! Neler Oldu Neler?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapan Demet aklaın’ın programa katılamayacağını takım arkadaşı olan Alişan’ dile getirmiş ve “Demet’in eşi Okan Koronavirüs testi yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı. Demet ve Okan şimdi karantina. Eğer durumlar normal giderse Demet’te aramıza kısa bir süre sonra katılacak” sözleriyle açıklamıştı.

Alişan’ın açıklamasından sonra sosyal medya Demet Akalın’ı adeta linçlemişti. Onedio’nun yapmış olduğu habere göre hazırladığımız haber üzerinden sizlerde Demet Akalın’ın koronavirüse yakalanma aşamalarını tek tek görebilirsiniz. Her ünlü gibi o da Koronavirüs salgını yayıldığında evini dezenfekte ettirmiş ve bunu sosyal medya üzerinden duyurmuştu.