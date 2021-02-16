YÖK'ten Flaş Karar! O Bölüme Artık Daha Zor Girilecek!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartının 125 binden 100 bine yükseltildiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim çağındaki gençlerin hukuk eğitimine taleplerinin giderek arttığı, eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşürülmemesinin, bilakis yükseltilmesinin temel hedef olduğu belirtildi.

Türkiye'de bugün, bir kısmına öğrenci kontenjanı verilmemekle birlikte, 47'si devlet, 37'si vakıf olmak üzere 84 hukuk fakültesinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, Yeni YÖK'ün hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açılmaması için asgari yeterlilikler konusunda son derece hassas davrandığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda alınan tedbirlerden birinin "asgari öğretim üyesi sayısı" kararı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerinde eğitim öğretime başlayabilmek için kadrolu 6 anabilim dalında asgari 8 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunması şart koşulmaktadır. Bir kısmı yeni kurulmuş bazı hukuk fakültelerine ise öğrenci kontenjanı tahsis edilmemiştir. Bu hukuk fakültelerimize öğretim elemanı yetiştirmek üzere anabilim dalları kurulmuş, bu anabilim dallarına atanan öğretim elemanları lisansüstü eğitimlerini tamamlamak üzere ülkemizin akademik kadro bakımından en zengin hukuk fakültelerine görevlendirilmişlerdir. Yeni kurulan fakültelerimiz için bu hukuk fakültelerinde yetiştirilmek üzere alınan 'öncelikli alan' araştırma görevlileri dahil olmak üzere 1013'ü kız, 888'i erkek olmak üzere toplam 1901 araştırma görevlimiz bulunmaktadır."

"Hukukçu olmayan dekan görevlendirmesi yapıldığı bilgisi bu fakültelerle ilgili uygulamaya dayanmaktadır"

Açıklamada, öğrenci kontenjanı tahsis edilmeyen fakat araştırma görevlisi yetiştirilen hukuk fakültelerine, "kamu zararına yol açmamak için" dekan ataması, idari kadro ve bina tahsisi yapılmadığı belirtildi.

Bu fakültelerde dekanlıkların, "başkaca üniversitelere doktora eğitimi için gönderilen araştırma görevlilerinin işlemlerinin takibini yapmak üzere Rektörler uhdesinde veya vekaleten görevlendirdikleri bir öğretim üyesi tarafından yürütüldüğü" aktarılan açıklamada, "Kamuoyundaki kimi hukuk fakültelerimizde 'hukukçu' olmayan dekan görevlendirmesi yapıldığı yolundaki bilgi, esasen bu fakültelerle ilgili uygulamaya dayanmaktadır." denildi.

Alınan ikinci tedbir "Hukuk Meslekleri İcra Sınavı"

YÖK açıklamasında, hukuk fakültelerindeki eğitim ve öğretim programlarında aksaklığa yol açılmaması için alınan ikinci tedbirin "Hukuk Meslekleri İcra Sınavı" olduğu hatırlatılarak, "Yükseköğretim Kurulu olarak meslek icra sınavlarının sadece 'hukuk' ile sınırlı kalmamasına ve genişletilmesinin doğru olacağına inandığımızı da burada ifade etmek isteriz." değerlendirmesi yapıldı.

"Başarı sıralaması şartı, kontenjan planlamasına da kalite odaklı katkı sağlıyor"

Alınan tedbirlerden sonuncusunun ise adayların puan türündeki "başarı sıralaması şartı" olduğu bildirilen açıklamada, öğrencilerin devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine yerleşebilmesi için YKS'deki başarı sıralamalarının belirleyici olduğu aktarıldı.

Açıklamada, hukuk fakültelerine yerleşilmesi için bu şartın 2018-2019 eğitim öğretim yılında 190 bin, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 125 bin olarak uygulandığı hatırlatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Yeni YÖK olarak, Adalet Bakanlığı ile iş birliği içerisinde hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sırası şartının yükseltilmesini önemsemekteyiz. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığının 23 Eylül 2020 tarihli yazısında ilettiği talebi de dikkate alınarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartı, YÖK Genel Kurulu'nun 11 Şubat 2021 tarihli kararıyla 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125 binden 100 bine yükseltilmiştir. Bu konuda birkaç hususu vurgulamak gerekir. 'Rasyonel ve bilimsel planlamalar' sonucunda tahsis edilen hukuk fakültesi kontenjanlarına, 190 bin başarı sıralamasının geçerli olduğu 2019'da 15 bin 721, başarı sıralaması şartının 125 bine yükseltildiği 2020'de ise 15 bin 70 öğrencimiz yerleşmiştir. Diğer bir ifade ile Yeni YÖK'ün Türk yükseköğretim sistemine kazandırdığı başarı sıralaması şartının kendi içinde kontenjan planlamasına da kalite odaklı katkı sağladığı görülmektedir."

2020-YKS'de, devlet üniversitelerinin hukuk fakültelerine en düşük puanla yerleşen adayın başarı sıralamasının 33 bin 813, vakıf üniversitelerinin hukuk fakültelerine yerleşen en düşük puanlı adayın başarı sıralamasının ise 125 bin olduğu belirtilen açıklamada, bu rakamların, başarı sıralaması şartının yükseltilmesinin önemine de işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni YÖK olarak karar süreçlerinde tedriciliğe özel önem vermekteyiz. Bu bağlamda hem üniversiteye hazırlanan adaylarımız ile ailelerinin beklentilerinin ve idareye olan güveninin korunması hem de vakıf üniversitelerinin gerekli tedbirleri almaları ve kontenjan planlamalarını gerçekçi, daha rasyonel ilkeler çerçevesinde yapmalarına fırsat tanınması elzemdir. Bu sebebe binaen hukuk fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının 100 bine yükseltilmesine fakat bu değişikliğin 2022'de yapılacak YKS'de uygulamaya girmesine karar verilmiştir."