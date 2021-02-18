Lüleburgaz'da Ocak Ayında 470 Bin Su Tüketildi!

Bir Ayda 470 Bin Ton Su Kullanıldı

Lüleburgaz kent merkezinde geçtiğimiz Ocak ayında toplam 469 bin 956 ton su kullanıldı. 51 bin 465 abonenin bulunduğu kentte böylece günde 15 bin 665 ton su kullanılmış oldu. 122 bin 635 kişinin yaşadığı Lüleburgaz kent merkezinde kişi başına aylık düşen su miktarı 3.8 ton oldu.

Son günlerde meydana gelen yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte yeraltı suları ve barajlar dolmaya başlarken Lüleburgaz'da kurak geçen Ocak ayında kullanılan su miktarı düşündürdü. Önümüzdeki yıllarda bir yandan kullanılabilir su kaynaklarının daha da azalacağı diğer yandan da Türkiye'nin kuraklığın pençesinde olacağı öngörülürken 51 bin 465 abonenin bulunduğu 122 bin 635 kişilik kent Lüleburgaz'da Ocak ayında kullanılan su miktarı 469 bin 956 ton olarak gerçekleşti.

391 Bin Tonu Meskenler Oluşturdu

Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü istatistiki verilerine göre Ocak ayı içerisinde harcanan suyun büyük bir çoğunluğunu mesken aboneleri oluşturdu. Toplam 51 bin 465 aboneden 44 bin 594ünün mesken abonesi olduğu Lüleburgazda mesken aboneleri 391 bin 878 ton su kullandı. Bununla birlikte kişi başına düşen aylık su tüketimi de ortalama 3.8 ton olarak gerçekleşti.

Yağışlar Aldatmasın

Uzmanlar meydana gelen yağışların sevindirici olduğunu ancak uzun vadede küresel iklim değişikliğinin getireceği olumsuzluklar göz önüne alınarak içme suyunda tasarruflu kullanımın önemine dikkat çekti.