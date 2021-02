Survivor’dan Şok İtiraf! Nisa Bölükbaşı Durmadı Her Şeyi Birer Birer Anlattı! O İsim Meğer Gerçekte Çok Farklıymış… Neler Oluyor?

Her sezonu ayrı bir yankı uyandıran ve her yarışmacısıyla gündemde deprem etkisi yaratan Survivor, yayın hayatına devam ederken beraberinde de yeni konuları getiriyor. Milyonlarca kişi neler olacağını merak ederek Survivor’ı pür dikkat izliyor. Bununla beraber programın 2020 sezonu yarışmacısı olan Nisa Bölükbaşı, o isim hakkında her şeyi bir bir anlattı. Milyonlarca kişi ünlü yarışmacının açıklamasının ardından şaşkınlığına engel olamadı.

Barış Murat Yağcı’yla olan birlikteliğinin ardından gündemin en çok ses getiren isimlerden birisi olan Nisa Bölükbaşı, programda yer aldığı süre zarfında o isimle yaşadığı her şeyi anlattı. Milyonlarca kişi yaşanan olayın ardından o ismin nasıl bu kadar değiştiğine bir türlü anlam veremediğin ifade etti. Ünlü yarışmacının itirafı sosyal medyanın diline düştü.