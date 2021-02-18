Survivor’dan Şok İtiraf! Nisa Bölükbaşı Durmadı Her Şeyi Birer Birer Anlattı! O İsim Meğer Gerçekte Çok Farklıymış… Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının fenomen programı Survivor 2021’de yaşanan olayların ardı arkası kesilmezken 2020 sezonunun yarışmacıları yaptıkları itiraflarla beraber gündemde yer almaya devam ediyor. Son zamanlarda magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020 sezonunda çok yakın olduğu o isim hakkında son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Binlerce kişi neler olduğunu anlamaya çalıştı.
Her sezonu ayrı bir yankı uyandıran ve her yarışmacısıyla gündemde deprem etkisi yaratan Survivor, yayın hayatına devam ederken beraberinde de yeni konuları getiriyor. Milyonlarca kişi neler olacağını merak ederek Survivor’ı pür dikkat izliyor. Bununla beraber programın 2020 sezonu yarışmacısı olan Nisa Bölükbaşı, o isim hakkında her şeyi bir bir anlattı. Milyonlarca kişi ünlü yarışmacının açıklamasının ardından şaşkınlığına engel olamadı.
Barış Murat Yağcı’yla olan birlikteliğinin ardından gündemin en çok ses getiren isimlerden birisi olan Nisa Bölükbaşı, programda yer aldığı süre zarfında o isimle yaşadığı her şeyi anlattı. Milyonlarca kişi yaşanan olayın ardından o ismin nasıl bu kadar değiştiğine bir türlü anlam veremediğin ifade etti. Ünlü yarışmacının itirafı sosyal medyanın diline düştü.
18 Şub 2021 - 21:39 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.