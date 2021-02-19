Demek Akalın Tek Görsele 21 Milyarı Sığdırdı! Sosyal Medyadan Tepkiler Çığ Gibi Geldi!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sivri dilli sunucusundan biri olan Demet Akalın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa tam tamına 21 milyarı sığdırdı. Milyonlarca kişi ünlü şarkıcının paylaşımı karşısında şaşkınlığına engel olamadı. Koronavirüse yakalanmadan önce sık sık alışveriş yaparken görüntülenen Demet Akalın’ın o çantası sosyal medyanın diline düştü. Şarkıcıya binlerce yorum gitti.
48 yaşında olan Demet Akalın, koronavirüse yakalanmasının ardından magazin gündeminde adından daha sık söz ettirmeye başladı. Ünlü şarkıcının her paylaşımı takipçileri tarafından mercek altına alınırken son paylaşımı tüm dengeleri değiştirdi. O görsele tamı tamına 21 milyarı sığdıran Demet Akalın’a takipçilerinden ardı arkası kesilmeyen mesajlar geldi.
Bugüne kadar seslendirdiği her şarkıyla milyonlarca insanın beğenisini alan Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan Demet Akalın, tüm dikkatleri üzerine çekti. Çantasını paylaşmasıyla sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı o çantaya verdiği parayla milyonları çılgına çevirdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.